OFECh da a conocer a los seleccionados para el coro de "El Mesías" de Händel

En días recientes, la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua (OFECh) llevó a cabo audiciones para que las personas interesadas formen parte de la primera parte musical de “El Mesías de Händel: coro #7 and he shall purify”, que se realizará el 13 y 14 de diciembre en Chihuahua y en los campos menonitas en Cuauhtémoc. Aquí te presentamos los nombres de quienes fueron elegidos para tal evento:

Alondra Montserrat Muro Aguilera, Luis Alfonso Villarreal Calzadillas, Jesús José Veleta Castillo, Rocío Aguayo Yong, Silvia Melissa Padilla Chávez, Mariana Villa Baca, Daniel Martínez Batista, Salma Priscila Martínez Morales, Rocío Herrera Gardea, José Rodolfo Durán Carmona.

José Alfredo Reza Torres, Miguel Alejandro Morales, Santiago Sánchez Cruz, Luis Armando Sánchez Cruz, René Xicotencatl Chavira Santos, Naomi Alejandra Moreno Guzmán, Edwin Adrián Arizmendi González, Keyla Sarai Rodríguez de la Rosa, Saúl Emiliano Flores Márquez.

Adriel Isaac Ríos Enríquez, Ariana Mata Bolanos, Anadalay González Hinojos, Samantha Bethel Palacios, Myriam Cecilia Trejo Velasco, Alfredo Mendoza Esquivel, José Antonio Villegas Cruz, Jesús Miguel Holguín Blancas, Laura Michelle Hernández.

Dulce Dariana Durán, Gabriel Agustín Cortés Hernández, Yahir Bustamante, Alicia Alejandra Villa Nava, Mónica Edith Gallardo Fernández, Edmund Gabriel Rosas Gutiérrez, Janitizia Irene Hernández Ontiveros, Alejandro García Aguirre, Luis Mario Cabral Chávez, José Alfredo Pérez García, Alfredo Serrato Beckmann, Kenia Rubio García, Éricka Rosales, César Picasso y Jesús Estrada.

Trayectoria de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua

La Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua se integró por músicos originarios del estado de Chihuahua, pero también oriundos del resto de la República Mexicana y extranjeros, especialmente europeos, con la finalidad de crear una escuela de músicos y elevar tanto la calidad musical como su sonido orquestal.

A partir de su concierto inaugural, la OFECh ha ofrecido programas diversos en cada una de sus presentaciones, incluyendo e invitando a solistas y directores de orquesta de talla internacional.

Hoy en día, la OFECh se encuentra en una etapa de crecimiento que sigue enriqueciéndose para ofrecer calidad a la comunidad chihuahuense, y así lo ha demostrado a lo largo de su historia en cada uno de sus eventos.