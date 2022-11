Ofrece Myst espectáculo en el Centro de Convenciones

Ante la presencia de cientos de invitados esta noche se presenta en el Centro de Convenciones el grupo musical Myst,; el evento es organizado por Hacienda Encinillas que ofrece este espectáculo exclusivo dirigido a clientes y amigos de la empresa vitivinícola.

Combinación de arte y entretenimiento caracterizan la noche que a través de las diferentes interpretaciones de los artistas invita a recordar décadas pasadas destacando el talento de cada uno de los integrantes quienes trabajan bajo la producción de Chacho Gaytán.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Con una propuesta original, Myst cautiva la atención del público que disfruta de una velada de amigos que corean las diferentes opciones que ofrecen los cantantes.

Dentro del repertorio de esta noche se rememoran éxitos de Luis Miguel, The Beattles, ABBA, Timbiriche, Enanitos Verdes, Erasure, The Eagles, Mecano, Menudo y The Doors,, entre muchos más.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Decenas de números musicales, constantes cambios de vestuario, alrededor de 40 artistas en escena, cantantes, bailarines, músicos y producción de primer nivel caracterizan las presentaciones de Myst, que por primera vez actúa en Chihuahua.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Como una fiesta concierto define el grupo su show en el que se dejan escuchar melodías en español e inglés arrojando una puesta en escena moderna que se fusiona con el transcurrir del tiempo dando paso a un performance sorpresivo.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Diferente y dinámico, el evento continúa con popurrís conocidos por gran parte de la audiencia que agradece a Encinillas la invitación.