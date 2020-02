Ofrecen concierto de música barroca

Se interpretaron algunas obras del compositor Johann Sebastián Bach a saxofón, la noche del pasado martes con el concierto Bach en Sax, bajo la dirección de Mario Montes Lara, en el Auditorio Facultad de Artes, de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

RECIBE LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU WHATSAPP, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

A pesar de que las obras no fueron escritas para el saxofón , en este concierto se propone la adaptación de algunas piezas del compositor para este instrumento de viento. Es una música que te hace recordar el pasado de la época barroca, así como una sonoridad más moderna con la utilización de diferentes saxofones.

Bajo la Temporada de Arte 2020, los integrantes son Cristina Olmos y Griselda Baca, ejecutaron “Violoncello Suite 1”, “Sonata in G mino”, “Partita for Flute in A minor” y “Dueto 1BWV 802.





Te puede interesar:

Noroeste Realiza Morales gira a la CDMX





Noroeste Otorga Madera $412 mil a quince talleres culturales Policiaca Detienen a presunto asaltante de farmacia en Los Olivos