Ofrecerá Contempo Music School dos conciertos musicales

Una de las instituciones musicales con renombre en Chihuahua es “Contempo Music School” quien se encuentra lista para ofrecer dos eventos artísticos con sus alumnos, el primero de ellos será el 12 de junio, a las 19:00 horas en The Normal; el segundo se desarrollará en Distrito Uno al aire libre, con entrada gratuita, el 15 de junio, a las 19:00 horas, espectáculos donde se interpretará una selecta lista de canciones especiales para el público presente.

La escuela ya tiene 8 años, tiempo en el cual ha estado preparando a futuros artistas, incluso ya unos han participado en reality shows musicales en cadenas de televisión a nivel mundial, con ello demostrando que la academia es un semillero de virtuosos en diferentes instrumentos como: piano, canto, batería, guitarra, chelo, y violín;estando al frente de la academia Dora Elva Cervera Lujano, quien es la directora y a la vez maestral.

El primer show “Contempo Rock 2024 ft. The Normal” el público podrá disfrutar de grandes interpretaciones de rock como: Faithfull, Open Arms, Whoskey in the Jar, Seven National Army, This Love, entre otras, donde los estudiantes darán cátedra de lo que han aprendido en: batería, guitarra y canto, los boletos para esta función están disponibles en las instalaciones del colegio, recuerda que el evento será el día 12 de junio a las 19:00 horas en el centro de diversión The Normal, que se ubica en el periférico De la Juventud.

Para el segundo concierto, que será a la intemperie en Distrito Uno, el 15 de junio, a las 19:00 horas, con entrada libre, el programa contará con una selección de grandes intérpretes en: batería, piano, guitarra y canto, melodías con las cuales tratarán de que los presentes la disfruten de principio a fin.

Es de mencionar que Contempo Music School Contempo siempre realiza diversos eventos musicales a lo largo del año, en los cuales generalmente deja sorprendido al público debido al nivel artístico que presenta y la calidad artística, ocasionando la clásica “otra, otra”, por parte de los presentes.

Recientemente presentó “Noches de Gala” en el restaurante La Calesa, con su espectáculo “Music School by Dora Cervera con gran éxito, donde los alumnos de piano y canto, interpretaron un vasto repertorio de diferentes géneros musicales y autores como: Chopin, Rachmaninoff, Ludovico Einaudi, Yan Tiersen.

De igual manera, cantaron divertidos arreglos de covers como: Can Help to Falling in Love, Love me like you do, Another Love, La Bikina, Granada, Por una cabeza, entre otros; en esta ocasión algunos de los números fueron acompañados por el instrumento del violín, resultando una velada llena de emociones y sorpresas para el público.

Las instalaciones de la escuela se encuentran ubicadas en Washington 2203, Residencial Cumbres, teléfono 614 469 3356, de igual manera en la plataforma de Facebook los encuentras con su nombre Contempo Music School.