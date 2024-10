Ofrecerán Jorge Viladoms, Benjamin Appl y Roni Gordillo el concierto "Wanderlust"

Si deseas disfrutar de una experiencia única a través de un viaje musical entre América Latina y Alemania, este concierto “Wanderlust” podría ser de tu interés donde los artistas serán: el pianista Jorge Viladoms, el cantante barítono Benjamin Appl y el cellista Roni Gordillo, quienes se presentarán este 22 de noviembre en el salón Villarreal.

Jorge Viladoms, pianista mexicano, junto a Benjamin Appl, barítono alemán llegan a México con un proyecto que surge de la grabación de su nuevo disco “Wanderlust” para la casa discográfica Europea Alpha, dando como resultado esta magnífica colaboración.

En un recital de voz y piano donde se viajará a través de la música encontrando puentes y resonancias en compositores de América Latina y Europa su influencia de cada continente, como: Ginastera, Hahn, Schubert, Strauss, Ponce ,Villa-Lobos y Brahms.

Jorge Viladoms después de tocar solamente 3 años el piano, es aceptado en el Conservatorio de Lausanne en Suiza, actualmente se presenta en los grandes escenarios internacionales y lleva una carrera con múltiples facetas, como concertista y profesor de piano.

De igual manera, Benjamin Appl ha sido aclamado como "el más prometedor de los recitadores de canciones de la actualidad" (Financial Times), asimismo, es celebrado por el público y la crítica por una voz que pertenece al último de los grandes maestros de la canción con una gama casi infinita de colores (Suddeutsche Zeitung), "una atención exigente al texto" (New York Times) y un arte que se describe como "insoportablemente conmovedor" (The Times).

Nombrado Artista Joven del Año del Premio Gramophone en 2016, Appl fue miembro del programa Artista de Nueva Generación de la BBC de 2014 a 2016, así como Artista Emergente del Wigmore Hall y Estrella en Ascenso de ECHO para la temporada 2015-16, actuando en importantes lugares de toda Europa, incluido el Barbican Centre de Londres, el Concertgebouw de Ámsterdam, el Wiener Konzerthaus, la Filarmónica de París y Colonia y la Laeiszhalle de Hamburgo.

Disfruta de este concierto en vivo con artistas de talla internacional, el evento iniciará a las 19:00 horas con una recepción en donde podrás disfrutar de bebidas y snacks, y a las 20:00 horas empezará el concierto; los boletos ya están disponibles en la plataforma startikets.mx