Osuach, integrada por talento chihuahuense

Fernanda Domínguez toca el oboe en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua (Osuach), instrumento que ejecuta desde hace 13 años, quien da a conocer el porqué se decidió por este artefacto y no otro:

“Fue un proceso largo, yo empecé estudiando violín en el Conservatorio porque era un instrumento mucho más popular y era con el que tenía más contacto, pero ya estando en el instituto tuve la oportunidad de conocer otros aparatos menos conocidos comúnmente, donde me encontré con el oboe, el cual pertenece a la familia de las maderas, y siempre tiene un papel muy protagónico en las obras sinfónicas sobre todo casi siempre tienen “solos”, es muy expresivo, entonces una vez estábamos tocando la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky y el oboísta tocó un solo, y me cautivó desde entonces me enfoqué en aprender a tocarlo y buscar todo lo relacionado a él”, dijo.

La artista también toca el corno inglés, instrumento musical de madera derivado del oboe por su construcción y consecuentemente por su timbre, actualmente colabora con la Secretaría de Cultura donde coordina el programa de Agrupaciones Musicales Infantiles y Juveniles.

Luis Triana, percusionista

El joven Luis Triana también pertenece a la Osuach, quien se encarga de las percusiones de esta orquesta indicando: “Aquí entran muchos instrumentos que conforman esta familia de las percusiones y los que están en esta sinfónica son los platillos, timbales, tarola, bombo, maracas, entre otros, pero todo depende del programa que se toque, si es uno clásico es muy seguro que estén presentes timbales, bombo, platillos, pero si es algo popular hay que tocar la batería, la conga, bongó”.

Luis cumplió este mes de febrero 10 años en la orquesta, informando que es una satisfacción muy grata y el estar arriba de un escenario dice: “Es como todo un ritual desde ponerte el traje, ensayar y cada concierto es especial al recibir los aplausos del público, felicitaciones, y el día del programa damos ese extra para mostrar lo mejor de uno mismo en cada instrumento que se está ejecutando en ese momento por cada uno de los integrantes de la orquesta”.

Expresó que la invitación para integrarse a la sinfónica fue cuando estaba en el bachilleres donde pertenecía a la orquesta en este instituto, al egresar decidió estudiar en la Facultad de Artes de la UACh, aparte de trabajar en la Osuach labora como maestro impartiendo clases de batería y percusiones, de igual forma está estudiando Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Débora Rivera, violinista II

Son 33 años que las manos de Débora han estado tocando el violín II, indicando que la única diferencia con el violín I, son las voces, “se toca exactamente igual, y me ha dejado una gran satisfacción sobre todo con la gente, me gusta saber que estoy haciendo bien mi trabajo porque el público te lo demuestra de varias formas como el aplauso, un reconocimiento y eso se agradece ya que se tiene que estudiar una carrera para poder tocarlo bien”, comunicó.

“Entré a la Osuach porque unas amigas estaban ahí y me invitaron a que hiciera una audición y poder ingresar, donde me pidieron que pasara pasajes orquestales a primera vista; yo aprendí a tocar este instrumento en el Centro de Estudios Musicales, después en clases particulares con maestros del Conservatorio y de Bellas Artes”, dijo.

Aparte de trabajar en la sinfónica cuenta con un proyecto musical de rock titulado “Over Drive”, en el cual ya tiene 20 años, presentándose en diferentes centros de diversión en la ciudad, donde ella es la voz y toca el violín.

“La música es una forma de expresión, pero también se vuelve una forma de vida”: Fernanda Domínguez