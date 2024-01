Participarán Eduardo Salmón y Arianne Lavoignet en el VIII Encuentro de Pianistas Costa Rica

El licenciado chihuahuense en Música con especialidad en piano Eduardo Salmón Hernández, junto a su novia la soprano, de la Ciudad de México, Arianne Lavoignet, fueron convocados a participar en el VIII Encuentro de Pianistas Costa Rica (EPCR2024), y que lleva por título “La Invitación al Viaje”, en honor al compositor francés Henri Duparc.

Dicho encuentro tendrá lugar en la sala María Clara Cullell de la sede Rodrigo Facio en San Pedro (San José), y en el auditorio de la sede del Caribe en la provincia de Limón, los días del 22 al 27 de enero de 2024, evento que se centrará en la promoción, estudio y divulgación de repertorio no convencionales.

El programa en el orden tentativo que interpretarán los artistas de música de cámara Opium Ensamble es: “Lamento”, “Testament”, “Sérénade”, “Le manoir de Rosemonde”, “Extase”, “Sérénade florentine”, “Élégie”, para continuar con intermedio y proseguir con: “Chanson triste”, “La vie antérieure”, “Soupir”, “L`invitation au voyage”, “Au pays où se fait la guerre”, y “Phidylé”.

Eduardo Salmón habló con este medio de comunicación y expresó: “El ensamble de música de cámara Opium Ensamble es un proyecto que surge como una contrapropuesta a lo que hacen la mayoría de los cantantes que se dedican a la ópera, nosotros nos dedicamos a difundir el repertorio de voz y piano en música de cámara, nos interesa mucho explorar ese nicho, no existen prácticamente ensambles profesionales en México que se dediquen hacer este repertorio, creo que somos uno de los únicos que hay.

“También estarán otras naciones participando ya que es un proyecto que se hace a nivel América Latina, siendo un programa muy padre, ya que me gusta mucho tocar con mi pareja y pues iniciamos el 2024 con el pie derecho con esta invitación y me deja una gran satisfacción, ya que también en este mes vamos a tener cinco conciertos cuatro de ellos en la Ciudad de México y el otro del que he estado hablando, en Costa Rica el 23 de este mes.

“De igual modo tenemos una invitación para participar en febrero dentro del programa de radio en el IMER, vamos a presentar este concierto en vivo, también tenemos otro evento a principios de marzo en el Alcázar del Castillo de Chapultepec; y como solista tocaré el Concierto Número Dos de Chopin, por su aniversario, en mayo, con la Camerata del Valle de México, es todo lo que tenemos para el primer semestre por el momento”, expresó el pianista.

TRAYECTORIA DEL PIANISTA EDUARDO SALMÓN HERNÁNDEZ

Nacido el 2 de julio de 1992 en la ciudad de Chihuahua, comenzó sus estudios en el Conservatorio de Música del estado de Chihuahua con Ahmed Fernando Anzaldúa, para proseguirlos en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), con Carlos Salmerón.

Durante los años posteriores tomó clases de técnica, interpretación y especialización en música francesa con el maestro Alberto Cruzprieto. Actualmente toma clases de perfeccionamiento pianístico con el maestro Rodolfo Ritter. Ha participado en clases magistrales con Jorge Federico Osorio, Abdiel Vázquez, Ricardo Alí Álvarez, Vincenzo Maltempo, Naoya Seino y Jorge Luis Prats.

Asimismo, ha tocado como solista en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes con la Orquesta del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), bajo la batuta de Vladimir Sagaydo. Resultó ganador del programa “David Alfaro Siqueiros” del estado de Chihuahua en sus emisiones 2014 y 2016, con los proyectos “Descubriendo Artistas Mexicanos” y “Homenaje a Armando Luna: Divulgación de su obra para piano”.

Foto: Cortesía | Eduardo Salmón

Fue invitado a tocar en salón de la música durante la inauguración de la exposición Kandinsky: Pequeños mundos en el Palacio de Bellas Artes. Se ha presentado en el Conservatorio de Música del Estado, la Facultad de Artes, el Teatro de Cámara y en el Palacio Alvarado de la Ciudad de Hidalgo del Parral en el estado de Chihuahua; en el Alcázar de Chapultepec, el Antiguo Palacio del Arzobispado, en el Foro José Solé del ISSSTE, el Museo José Luis Cuevas, el Teatro del Fuego Nuevo de la UAM Iztapalapa, la Escuela Iniciación Artística No. 2 y la Escuela Superior de Música de México (ambas del INBA) y el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, así como en la Sala Hermilo Novelo y la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli en la Ciudad de México, y en el extranjero en la Universidad de San José en Costa Rica.

Participó como pianista en el International Summer Opera Festival Of Morelia bajo la tutela del pianista internacional Abdiel Vázquez. Además de haber formado parte del Estudio de la Ópera de Bellas Artes (INBA/FONCA).

En 2023 se titula con felicitaciones de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, presentando el concierto para piano y orquesta op. 18 no.2 en do menor del compositor ruso Sergei Rachmaninov, bajo la batuta del Mtro. Vladimir Sagaydo.

TRAYECTORIA DE LA SOPRANO ARIANNE LAVOIGNET

Nacida en Ciudad de México, es egresada de la Escuela Superior de Música, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Debutó en 2010 interpretando el solo para soprano de la Fantasía Coral de L. Beethoven, dirigida por el Maestro Enrique Diemecke. Fue becada por el Coro de Madrigalistas en 2008 y por el San Miguel Institute of Bel Canto en el año 2016, en la ciudad de San Miguel de Allende Guanajuato donde cursó el “Young Professional Artist Program”.

Ha recibido Master Classes de Técnica vocal, repertorio operístico, repertorio de música de cámara, cantata barroca y actuación con: Stefano de Peppo, Luis Girón May, Jane Dutton, Nadine Secunde, Michael Sylvester, Susan Young, James Demster, Ted Taylor, Marcie Stapp, Jean Chistoph Frisch, Ruth Williams, Ragnar Conde, Guadalupe Damian, Esthela del Rosario, Roberto Ruíz Guadalajara, Jorge Luis Prats y Alberto Cruzprieto.

Ha cantado en diversos foros del país interpretando ópera y música de cámara como: la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, el Palacio de Bellas Artes del INBAL, la Sala Nezahualcóyotl de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Teatro Xicotencatl del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, el Teatro Ángela Peralta de la Ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, el Museo Nacional del Virreinato en Tepotzotlán, Estado de México, el Museo Ex Teresa Arte Actual, el Antiguo Palacio del Arzobispado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Teatro de los Héroes, de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, entre otros.

Fue invitada por las fundaciones ELIC y la Magna Fraternitas Universalis, presentándose en el sexto y séptimo Congresos Internacionales para el Talento de la Niñez, en las ciudades de Cuzco, Perú y Bucaramanga, Colombia. En 2014 presentó El Mundo en Seis Canciones en la Sala Blas Galindo, espectáculo para el que realizó una adaptación del libro del Dr. Levitín.

Es invitada en 2015 por el Ensamble Refluxus para el estreno de la obra La Renovada Muerte de la Noche, del compositor Julio Gándara en la Biblioteca México. Ese mismo año formó parte de la compañía Proyecto Teatro Ensamble, a cargo del actor Raul Bretón, participando en la obra La Autopsia, del escritor Enrique Buenaventura.

En 2017 formó parte del taller de Improvisación Actoral, en la Escuela Mexicana de Improvisación “El Improdromo”, teniendo como maestros a los actores Karla Morales y Daniel García.

En 2021 con Opium Ensamble, participa en el Festival Internacional Chihuahua (FICH) haciendo la grabación de un recital de música mexicana siendo este transmitido por medios nacionales e internacionales.

En 2022 es invitada por la Camerata del Valle de México y su director el Mtro. Juan Hernández, para hacer el estreno mundial de las obras “Septem Verba” y “Canción de Cuna” del compositor español Jose R. Nadales. Ese mismo año se presenta con Opium Ensamble, en el programa de actividades culturales de la Alcaldía Benito Juárez, con un programa de ciclos alemanes de R. Schumann en el C.C. Juan Rulfo.

Formó parte de la primera generación de actores en el Centro Universitario de Actuación, CEUNAC, participando en su programa de Iniciación Actoral, teniendo como mentoras a Guadalupe Damian y a Estela del Rosario.

De 2011 a 2022 tomó clases de perfeccionamiento operístico con la soprano Gabriela Miranda, actualmente toma clases con el barítono Armando Gama.