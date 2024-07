¡Plan dominguero! Disfruta función de "El Maestro Jardinero" en la Cineteca gratis

La Cineteca Chihuahua presenta este 7 de julio la cinta “El maestro jardinero”, una película de Paul Schrader, con clasificación B, la cual se proyectará a las 18:30 horas de manera gratuita y que forma parte de la 75º Muestra Internacional de Cine, donde a lo largo de 111 minutos el público disfrutará de una historia llena de intriga, romance y drama.

Esta producción estadounidense trata del personaje Narvel Roth quien es el meticuloso jardinero de los Jardines Gracewood y se dedica tanto a cuidar las plantas de esta histórica finca como a complacer a su empleadora, la rica viuda Norma Haverhill.

Pero el caos se apodera de la ordenada existencia de Narvel cuando la señora Haverhill le exige que tome como aprendiz a su problemática sobrina nieta, Maya; esta situación saca a la luz oscuros secretos de un pasado violento que es una amenaza para todos.

Tras First Reformed (2017) y El contador de cartas (2021), la última película de la trilogía de la redención de Paul Schrader es otro majestuoso estudio de un hombre monástico con un pasado turbulento que intenta construir una nueva versión de sí mismo.

Asimismo, entre los premios y festivales en los cuales este largometraje ha participado se encuentra: 2023 Selección Oficial de la sección Trayectorias; Bafici, Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Argentina; 2022 estreno mundial (fuera de competencia).

También en la Muestra Internacional del Arte Cinematográfico de la Bienal de Venecia. Italia; selección oficial, Festival de Cine de Nueva York. Estados Unidos; selección oficial y función de clausura Seminci, Semana Internacional de Cine de Valladolid. España; y estreno de gala en el Festival Internacional de Cine de Gante, Bélgica.

Paul Schrader es un escritor y crítico de cine con una carrera que se extiende por medio siglo, en la que ha plasmado temas recurrentes como la violencia, la redención y la culpa por motivos religiosos o de fe. Será siempre recordado como el guionista de Taxi Driver (1976) y Toro salvaje, (1980), de Martin Scorsese; entre sus obras más celebradas están Gigoló americano (1980), Affliction (1997) y Mishima (1985).

Hace películas como reza, las últimas tres, First Reformed (2017), El contador de cartas (2021) y ahora El maestro jardinero, son repeticiones sobre una misma estructura, como las plegarias que une creyente diría noche tras noche para tratar de comunicarse con un plano inefable, indica la crítica del séptimo arte.

De igual manera señala que se trata de historias sobre hombres de mediana edad que han diseñado una forma de vida asceta, de rutinas depuradas hasta la mínima expresión. Tanto Ethan Hawke, como Oscar Isaac como, ahora, Joel Edgerton, llevan en la mochila daños morales irreparables, que les atenazan cada vez que cuelgan sus particulares sotanas. Las propias películas de Schrader han venido replicando una depuración estricta, basada en unas líneas que el autor dibujó cincuenta años atrás en su tratado sobre el “estilo trascendental”.

En esta obra “El maestro jardinero”, el terreno llega bien abonado, actúa como espejo la narrativa de “El contador de cartas”, expresan los analistas de este arte, sin embargo, la sequedad de la vida errante de Oscar Isaac se ablanda.

Narvel Roth (Edgerton) trabaja en un jardín, no en un casino; duerme en su cabaña y no en moteles de carretera. Narvel mantiene relaciones duraderas y significativas, ha tenido tiempo de forjarse un historial en su hogar y de proyectar lo que sabe hacia el futuro. El jardinero es un excelente profesor. Tanto, que la propietaria del ufano jardín que cultiva le encarga enseñar el arte a su sobrina-nieta, Maya (Quintessa Swindell), una joven “de pasado difícil”. Con ella establecerá una relación afectivo-romántica que, por una vez, no parece tener por destino la muerte, indican los expertos en la materia del séptimo arte.