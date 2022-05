Por el Día de las Madres ofrecen concierto “Serenatas sin fronteras” en el Teatro de los Héroes

En una acción de colaboración e intercambio binacional, la Universidad de Texas Permian Basin y la Universidad Autónoma de Chihuahua invitan al concierto “Serenatas sin fronteras” que se ofrecerá de manera gratuita para festejar a todas las reinas del hogar por su día, mañana miércoles 11 de mayo en el Teatro de los Héroes a las 20:00 horas, donde podrán disfrutar de obras diversas, interpretadas por las y los jóvenes músicos, como piezas corales, tangos y música mexicana, tales como “Ad Astra”, “Soon We Will Be Done”, “Flying Solo”, "De los álamos vengo, madre", “El choclo y la cumparsita”.

Foto: Cortesía | Secretaría de Cultura

Para disfrute de todas las mamás, también se interpretarán canciones del gusto popular como “Hermoso Cariño”, “Bésame Mucho” “Amor Eterno”, “Canto a la madre”, entre otras.

Este evento forma parte de la cartelera permanente de Red de Teatros 2022, programa de la Secretaría de Cultura de Chihuahua que tiene como objetivo primordial apoyar el arte escénico y reactivar la infraestructura cultural, con una programación permanente de actividades en los teatros más importantes del estado.

La entrada será libre pero con cupo limitado. Para mayores informes llamar al teléfono directo (614)115-5684 o a la línea (614)426-7429 extensiones 104 y 105.