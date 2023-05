¡Prepara las palomitas! Proyectarán gratis cortometrajes de directores locales

El Festival de Cine Chihuahua tiene una serie de proyectos cinematográficos, obras de teatro y conversatorios de los que podrán gozar los chihuahuenses gratis, del día 9 al 12 de mayo, los cuales se estarán desarrollando en diversos puntos de la ciudad, como el Auditorio URN, que tiene capacidad para 150 personas; el Cine del Rejón podrá recibir a 80 cinéfilos; y la Plaza de Armas tendrá un aforo de 300 personas.

La finalidad del Fecch es dar a conocer el talento local que trabaja en el séptimo arte, de igual manera, es para darle apoyo y difusión a algunas de las producciones que los directores han realizado en su trayectoria artística, a continuación, conoce el programa, asiste y disfruta de los eventos que se llevarán en cada uno de las sedes, con tu presencia estarás favoreciendo el arte de la entidad.

Martes 9 de mayo

Estoy Fluyendo de Luis Luján; Turno Nocturno de Javier Montes; Una vez más de Javier Garibay y Luis Fonseca; Redención con Luis A. Salazar, a las 10:00 horas; en seguida a las 11:30 horas habrá un conversatorio con Sergio Arvizo; para luego dar paso a Arbitrium de Miguel H. Chaparro; Instinto de Nadia I. Acosta; Llamado al interior de Manuel F. Gamboa; que iniciarán a las 12:15 horas.

A las 13:40 una plática con Mauricio Chernovetzky; Patitos Feos con Mauricio Chernovetzky a las 14:25 horas; Cuando las aves llaman de Jesús A. Rivas; La madriguera de cenisa de Adán E. Liddiar, a las 14:45 horas; todos los eventos mencionados se desarrollarán en el Auditorio de la URN.

En la Plaza de Armas se presentarán: La danza del agua de Secuencia FI, a las 19:15 horas; Teatro del norte en pandemia de Sergio Arvizo, a las 19:30 horas; Patitos Feos de Mauricio Chernovetzky a las 19:45 horas, y cortometraje favorito del público (día martes) a las 21:15 horas.

Miércoles 10

El Cine del Rejón tiene preparado: Lo que esconde el armario de Jaime Moreno; MVK421 de Nicanor Pazternak; No es mi responsabilidad de Berenice Pizano; She comes at night de Christopher Oce, a las 10:00 horas. Crías del desierto de Óscar Lozoya; Los dueños del universo de Roberto Robles; Composición de Sebastián Cano; a las 11:15 horas. Notas oscuras de Manuel F. Gamboa; Rebecca de Gabriel Mar; Aquella extraña iluminación de Alejandro Mendoza, a las 12:30 horas.

Si puede ser escrito puede ser filmado por Sergio Karl a las 14:00 horas; Ojos tecnicolor de Frame y Sergio Karl a las 14:40 horas. Conversatorio con Juan Rulfo, a las 16:00 horas; al finalizar, continúa Cómo generar la industria cinematográfica con Antonio Kosturakis y Julio Padres, a las 17:00 horas; esto en el Cine del Rejón.

Cambiando de sede, ahora en la Plaza de Armas, los chihuahuenses podrán disfrutar de Lorena la de los pies ligeros de Juan Rulfo, a las 19:15 horas; luego a las 20:00 horas Ojos tecnicolor de Frame y Sergio Karl, cerrando este día con el cortometraje favorito del público (día miércoles) a las 21:00 horas.

Jueves 11

De nueva cuenta el Cine del Rejón albergará los proyectos Hasta vivir es cansado de Estefanía Ortega; y Pantomima de Eduardo Cervantes, a las 10:00 horas inician; para luego continuar con La amanecida de los muertos vivientes de Antonio Castro; Ancestral de Alejandra Granados, esto a las 11:45 horas.

Todo menos un enano de Leonel A. Loya; Fuera de mí de Lesslye Sauceda; Golpe de destino de Sergio Quintana, a las 13:00 horas. Conversatorio con Alejandro Tommasi a las 14:30 horas; Creí que no me ibas a esperar de Franco Acosta; The sharing de Fausto Tovar a las 14:45 horas. Somos la razón de Aarón Alonso; Bajo la máscara de Ixchel Malagón; Nocturna de Bhe Torres a las 16:45 horas.

A continuación, una obra maestra Manos brujas de Antonio Kosturakis, siendo una función exclusiva para los actores, invitados especiales y prensa únicamente, a las 18:00 horas. Asimismo, se proyectará a la misma hora en Cinemex Mirador y Juventud con capacidad para 140 personas estas dos funciones. De igual forma la Plaza de Armas, a las 19:15 horas, presentará el trabajo de Antonio Kosturakis. Y a las 21:00 horas será el cortometraje favorito del público.

Viernes 12

Aká de Adolfo Fierro y Juan González; Al cerrar los ojos de Diego Mauricio, funciones programadas a las 10:00 horas; luego se presenta Octavio Gasca con una disertación a las 11:30 horas.

Provincia Marginada de José A. Hinojos; Tonalidades de Pedro Salas, a las 12:30 horas; cambiando de horario, a las 15:00 horas tendrá el turno La bi-vencia de Mariana Góngora y Analaura Cárdenas; Del otro lado de la moneda de Gilberto Mauricio; La plata no sangra de Omar Andrew, todos los proyectos mencionados se llevarán a cabo en el Auditorio URN.

A las 18:30 se llevará la ceremonia de clausura en la Plaza de Armas, para dar paso al cortometraje favorito del público (día viernes) a las 19:15 horas; luego será el reconocimiento de los chihuahuenses, a las 19:45 horas; enseguida el cortometraje ganador a las 20:15 horas y para cerrar la cartelera Cartas a distancia de Juan Rulfo a las 20:40 horas.

Para cualquier duda puedes entrar a la página de Facebook Fecch_oficial, donde encontrarás la cartelera y algunas sinopsis de las cintas que podrás ver gratis.

Dato: el jueves 11 se presentará el estreno del cineasta chihuahuense Antonio Kosturakis “Manos brujas” en Cinemex de la Mirador y Juventud