Presenta Alejandra Osollo su exposición "Highlandart"; estará disponible hasta octubre

En días recientes se llevó a cabo la presentación de la exposición "Highlandart" donde la artista visual Alejandra Osollo participó con su arte en la galería showroom y taller del hotel Highland, la cual se compone de 30 obras -arte-objeto, ropa y taller de trabajo-, en sus piezas utilizó técnicas mixtas experimentales, collage, carbón, acrílicos sobre diferentes y novedosos materiales, exhibición que estará disponible al público hasta el mes de octubre

La artista originaria de Delicias cuenta con 31 años de experiencia en el manejo del pincel y dedica, dice, de 4 a 6 horas diarias a su arte, en esta ocasión los títulos que tienen algunas de las piezas que están en dicho lugar son: Rastros, Desatanudos, Trazos de metal y carbón, Reescribir, Robot, Sobre gamuza, Piel de camello, Burgués, Crak, Antojos, Norteña, Chavo 8, Covid, Gallery, San José, Cleopatra, Mr Maguey Mujer Venado, Sagrado corazón, Metatron escultura, Danzantes, entre otros.

Alejandra Osollo expresa que el lienzo lo ve a veces como un río y pintar es como un pez con las manos, mientras se mueve bajo el agua blanca, donde persigue sus formas sabiendo que su aparición apenas durará un instante y lo que queda en el cuadro acabado son los restos de esa persecución.

“Como en un sueño lúcido, creyendo tener el control y a la vez sintiéndome arrastrada por una corriente desconocida, así es como me siento pintando. No sé si el cuadro es una totalidad acabada, o un mundo fragmentado hecho de pequeñas partes en constante movimiento, sin embargo, me gusta imaginar mis cuadros como pequeños lugares en ruinas; hechos con las huellas de todos los ancestros que viajan dentro de mí”, indicó

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

En la mente y en su espíritu nativo de la artista chihuahuense habita la fantasía premonitoria y mágica que desde niña la acompañó cuando dormía junto con la libertad de plasmar su otro mundo utilizando materiales inusuales.

Desde su titulación como Comunicadora Gráfica despliega hasta hoy una variedad y una inquietud que no conocen barreras, y quien siempre se encuentra activa en museos, galerías, ferias de arte e instalaciones urbanas de espacios formales e informales dentro y fuera del país.

Murales, ilustraciones, obras plásticas, bosquejos, instalaciones, muestras de arte, patrones, diseños textiles en moda y de papel 3D se mezclan como parte de un juego en su obra inacabada siempre abierta a seguir en la ilusión de otras mentes.

Es de mencionar que en esta apertura oficial se llevó a cabo un vino de honor de la muestra temporal por la artista norteña y vanguardista Ale Osollo en un espacio local que estará dedicado al arte y la cultura, donde estuvieron presentes artistas, empresarios, familia y amantes del arte, personalidades comprometidas con el tejido social de la ciudad de Chihuahua.

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

Finalmente, Alejandra indicó: “Pintar me ayuda a entender la vida como una energía que está más allá de los límites del cuerpo y de la mente, cuando pinto siento que pertenezco a un todo que me sobrepasa; muchas partes mías se van en mis cuadros para integrarse en esa corriente, en ese todo que nos une.

“Partes que tenían que irse para que yo pueda seguir con el siguiente cuadro sin tanto equipaje, más libre, así me veo, no soy a una sola forma de personalidad cerrada, soy el campo de batalla de miles de células, de ideas que se contradicen, de emociones ambivalentes, de sueños que no comprendo. Alguien dijo alguna vez que lo peor que nos puede pasar es ser totalmente comprendidos, porque se acabaría el misterio, fin del viaje”.

Alejandra Osollo Soto es una galardonada pintora y escultora mexicana que no separa su vida de su trabajo, ya que todo lo que hace tiene un impacto directo en su arte; a través de sus obras, ella quiere iluminar lo inacabado, lo inmaduro, lo premonitorio, lo misterioso y, sobre todo, la energía lúdica. El lenguaje artístico de Osollo combina elementos de impresionismo, romanticismo y abstracción.

Además de ser una destacada artista de talla internacional, tiene innumerables exposiciones, local, estatal y nacional, por citar algunas en el 2024 llevó a cabo la exposición individual San Miguel de Allende, Tierra Sagrada; en el 2023 la muestra colectiva en el Palacio Alvarado Parral, Chihuahua; en el 2022 realizó una exposición en pantallas macro formato en Milano, Italia y Barcelona por MADS Gallery en el salón Gaudí.