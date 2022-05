Presenta Álex Moreno su tema “No me voy a quedar”

El cantante chihuahuense, y quien vive en la “Gran Manzana” Nueva York, Álex Moreno lanzó su primera canción de su autoría que se titula “No me voy a quedar” la cual se puede escuchar por las diferentes plataformas musicales, entre ellas YouTube donde ya cuenta con cientos de vistas, siendo su ciudad natal donde grabó el videoclip, tema que también sacará en inglés a fin de año.

“Inicié cantando en las estaciones del metro de Nueva York y con el tiempo me compré mi equipo de sonido, después ya la gente empezó a contratarme para sus fiestas, luego abarqué los restaurantes y bares, ya tengo un año y medio que me dedico profesionalmente a esta carrera y mi género musical es balada-regional, así lo llamó yo, es algo nuevo, pero me gusta mezclar ritmos; y pues estoy cumpliendo uno de mis sueños ya que desde niño siempre me llamó la atención la música”, expresó Álex.

Asimismo, informó que ya está por terminar su álbum el cual está compuesto por ocho temas suyos, por el momento estará dando promoción al tema “No me voy a quedar” para después sacar cada una de sus nuevas melodías con su respectivo video, “deseo que una de las canciones pueda colocarse como un hit, y para finales de año empezar ya con mis primeros eventos y presentaciones formales para ganarme un lugar en este arte, por eso me preparado día a día con mi guitarra y también se tocar el ukulele”, dijo.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

“Yo crecí escuchando Sin Bandera, Ricardo Arjona, Alejandro Sanz, Álex Ubago, ya que era lo que escuchaba mi madre y yo igual disfruto de esta música, pero ahorita con los nuevos géneros y combinaciones me encantó desde la primera vez el tema ‘Tú’, de Carín León, ya que en esta versión regional es lo que me está inspirando para hacer mis composiciones; y me gustaría cantar al lado de Julión Álvarez ya que fue el primero que escuché en este género”, manifestó el cantante.

Por otra parte, expresó que a lo más difícil a lo que se ha enfrentado en su carrera fue dejar todo por iniciar su sueño, “renuncié a mucho confort que tenía aquí en Chihuahua, a mi carrera de Finanzas, ya que contaba con un trabajo bastante estable y renumerado, fue muy complicado dejar mi familia, ciudad y país para establecerme en Nueva York, pero vale la pena porque estoy cumpliendo mis metas artísticas”, finalizó Álex.

