Presentarán Érik Medrano y Melanie Márquez su show acústico en el Sinatra Canta-Bar

Si eres de los seguidores que apoyaron a Érik Medrano y a Melanie Márquez por su paso en La Voz México, esta es tu oportunidad de volverlo hacer y disfrutar de su música en vivo quienes estarán presentes este 16 de octubre en el Sinatra Canta-Bar presentando su “Show Acústico”, donde puedes reservar tu lugar al teléfono 614 462 0670, donde el alumno de Yuridia y la discípula de Ha-Ash, mostrarán lo aprendido por sus coaches arriba del escenario.

Melanie habló sobre sus planes artísticos que tienen en puerta: “Hago el papel de Gloria, la hipopótamo en el musical de Madagascar, estoy trabajando en Cuadro G Centro de Artes Escénicas para este proyecto, así como unos cover que voy a lanzar muy pronto en la plataforma de YouTube, y unas sorpresas, así que estoy muy emocionada ante estos nuevos retos que tengo, así que aquella princesa que soñaba ser está formándose en la música, que sus lágrimas hoy se están convirtiendo en joyas, esos sueños actualmente se están cumpliendo”.

“La tenacidad es muy importante, ya que en esta carrera siempre hay que estar picando piedra, tocando puertas, estar preparándose constantemente y fortaleciendo las cualidades para dar lo mejor de sí al público, por otra parte, mi paso por La Voz me dejó bastante aprendizaje, vocalmente sale uno más fuerte, aprendí que el mundo del escenario no nada más es un cuento de hadas, sino que hay que trabajar muy duro para poder lucir en él”, expresó Melanie.

ÉRIK MEDRANO

Acompañado del guitarrista David Rey, el exparticipante de La Voz México 2022, Érik Medrano, interpretará algunos temas que ya ha cantado a lo largo de su trayectoria como: Marioneta, Cruz de Olvido, Sin tu amor, Si una vez, Nace un borracho, entre otras, donde sus seguidores y fans podrán hacerle coro este fin de semana.

“Mi participación en La Voz cambió mi perspectiva hacia la música, yo soy licenciado en Enfermería, sin embargo, renuncié a mi trabajo, y hoy estoy dedicado al 100 por ciento a la música, esta experiencia me ayudó a encontrar mi camino, asimismo, en el ‘Show Acústico’ que estaré participando junto a Melanie será un espectáculo muy dinámico, donde compartiremos momentos juntos y por supuesto también individuales”, manifestó Érik.

“Amo esta carrera, y creo que uno de los mejores consejos que me han dado hasta el momento es ‘creerte que eres un artista ya, que te valores como artista, sin llegar a lo egocéntrico y no perder la humildad’, lo cual lo he aplicado y me ha funcionado bien, así que invito al público en general a que vayan a disfrutar de este número musical en Sinatra Canta-Bar donde también habrá temas de la autoría de mi madre interpretadas por mí como “La culpable” y “Dulce despertar”, finalizó Medrano.

DATO:

Los jóvenes artistas participaron en el reality show La Voz México 2022, siendo una plataforma para dar a conocer el talento a nivel internacional