¿Qué te recuerda a Chihuahua? Fotógrafa lo plasma en una sola toma 

Poder englobar con una sola característica al estado de Chihuahua es imposible, ya que pensar en el estado grande llegan a la mente miles de cosas que le dan un significado o identidad.

Ante todo lo anterior, una joven fotógrafa chihuahuense logró captar la esencia del estado más grande de México de una manera más única y bella; en el que por medio de una fotografía le dio un sentido muy especial, se trata de Arely Alejandra Flores Flores, de 31 años, egresada de la licenciatura en Teatro de la Facultad de Artes y quien se dedica a ser fotógrafa, también realiza la caligrafía, actuación y cuenta con una banda de rock de covers de los 70’s.

Arely Alejandra Flores Flores, fotógrafa chihuahuense / Foto: Cortesía | Arely Alejandra Flores

“Chihuahua lo llevo a todas partes”

La fotógrafa chihuahuense compartió en sus redes sociales una imagen que logró una gran cantidad de reacciones debido a la composición y el significado que plasmó en aquella captura, en entrevista para El Heraldo de Chihuahua nos reveló el significado personal que tiene hacia Chihuahua en esta foto.

Arely Flores declaró que el sentimiento que le da el estado es el de -confort-. Mencionó también, que el sitio que la vio nacer la hace sentir cómoda y que la forma de ser del Chihuahuense es muy amable y confortable.

Arely tituló su fotografía como: Bodegón de Chihuahua y en ella representó a la entidad con productos producidos en el estado, los más populares y queridos de Chihuahua.

Con estos productos en conjunto realizó la unión de todo lo representativo de Chihuahua con las tres culturas. La rarámuri, la menonita y la mestiza, los ingredientes de que conforman esta fotografía consisten en: ramas de pino, recordando a la Sierra Tarahumara que abrazan a los demás ingredientes como el queso menonita de Cuauhtémoc, en el que se complementan con las tradiciones de esta cultura, así como los chiles como la chilaca, la cebolla, la manzana, las nueces, la machaca, el orégano, los chacales, así como las artesanías de los rarámuri, un plato con rajas con queso, tortillas de harina, las rayadas de Parral, sus dulces de leche y jamoncillo que conforman un ambiente colorido que recuerda a Chihuahua.

Para Arely es importante reconocer al estado debido a que todo lo que compone a Chihuahua forma parte de cada uno de sus habitantes, que de manera colectiva representan y dan historia al estado. “Reconocer a Chihuahua da un sentido de pertenencia, a un ambiente, a un clima y eso le suma a las experiencias de convivir con otras culturas, pero reconociendo lo que cada una tiene al nacer y que siempre estarán ahí.” agregó.

Campos menonitas, fotografía titulada "Tres Culturas" / Foto: Cortesía | Arely Alejandra Flores

Una probadita de Chihuahua para el mundo

La joven manifestó que la principal inspiración al momento de realizar esta fotografía fue el de mostrar lo orgullosa que se siente de ser chihuahuense, además de que la comida es un gran elemento para intimar con el espectador ya que “por los ojos entra el amor”, Chihuahua cuenta con una amplia variedad gastronómica, en el que los que los platillos y los productos regionales que tiene el estado le gustaría “presumirlos” y que incluso le encantaría que tanto personas de otros estados o de otros países pudieran reconocer y probarlos.

“El impacto que tiene la fotografía es el poder identificar fácilmente todo lo que contiene.”

Para la chihuahuense estos productos le representan orgullo, calidad, trabajo, variedad, frescura y esfuerzo. “A pesar de que somos identificados por ser un desierto, nos hemos manejado bien para ser número uno en la producción en varios alimentos'', enfatizó Arely.

Las tres culturas de Chihuahua, menonita, mestiza y rarámuri / Foto: Cortesía | Arely Alejandra Flores

“Machaca, manzanas, nueces, entre otros productos representan a Chihuahua”

La fotógrafa consideró que los productos que muestra en su fotografía forman parte de la vida de todos los chihuahuenses y esto hace que la llene de orgullo, dijo que, -“aunque la mayoría de los consumidores no estemos involucrados directamente con las producción de manzanas, de nueces, etc., somos consumidores y no solo porque nos encante el producto, sino porque al saber que fueron hechos en el estado, automáticamente quieres consumirlos”. “Además se busca apoyar a la gente que se dedica a esto, quieres consumir productos frescos y son productos que desde nuestra niñez hemos visto en nuestros hogares o con familiares y amigos”-.

“Amo Chihuahua”

Arely declaró que se siente orgullosa de ser chihuahuense, -“me encanta mi estado, mi ciudad y los municipios que he visitado. Tiene un olor y vibra que me gusta mucho, a donde he ido o a cuántas personas de diferentes países he conocido me siento orgullosa de decir de donde soy, amo Chihuahua.-” concluyó.

Vaquitas en San Juanito / Foto: Cortesía | Arely Alejandra Flores

¿Qué inspira a Arely Flores?

La principal inspiración de Arely para sus fotografías son las películas que veía durante su adolescencia, musicales de los 50s y en general películas de las décadas de los 40’s son la clave para sus fotos, ya que sin buscarlo lo evoca con diferentes elementos. También el observar a las personas, sus interacciones, los paisajes, situaciones cotidianas, son esos elementos que busca integrar en sus álbumes.

Arely declaró que lo que más disfruta de la fotografía es dar la oportunidad de crear desde un antes, el fotografiar algo o alguien no es solo darle click a la cámara y que atrape ese momento en una imagen plana, sino que previo a tomar la foto, hay una preparación para llegar a ese momento, agregó.

-“Desde antes empieza la creación, pensar en la idea, en los colores y las texturas, en qué elementos quiero capturar, si es paisaje, es ir a observar a diferente horas la luz, si es a una persona, pensar en los colores de ropa que va a llevar, en qué quiere expresar o si está en mi control, qué quiero mostrar con su rostro. Es un proceso muy divertido y sobre todo creativo que empieza desde la idea, a conseguir elementos para materializarlo y plasmarlo en una imagen”.- concluyó

Arely describe su trabajo como femenino, lleno de color, nostálgico, alegre y de cuento. La joven dijo que ama hacer fotografía de paisajes y retratos. Le gusta crear escenarios, armarlos, ya sea en un set de fotografía o en el exterior.

La fotógrafa chihuahuense manifestó que constantemente está en constante descubrimiento de sí misma para que su capacidad de creación empate a la de sus ideas aplicando su técnica y nuevos aprendizajes.

Cabe destacar que Arely ha fotografiado a grandes personalidades en Chihuahua, desde influencers, hasta la mismísima ex miss universo Andrea Meza.

Sus redes sociales:

instagram: arelyfloresflores

pagina web: www.arelyfloresphoto.com