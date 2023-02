¿Quieres escuchar la Orquesta Sinfónica de la UACH? Conoce las fechas y horarios de su nueva temporada

La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua dio a conocer la agenda de la temporada “Más universitaria que nunca”, misma que dará inicio este 25 de febrero y finalizará el próximo 25 de mayo.

El objetivo con el que la UACH organiza este evento, junto con otros de corte cultural y académico que se llevan a cabo mes con mes en distintas facultades es el de “llevar la cultura y música a la comunidad chihuahuense”, la Orquesta Sinfónica de la UACH lanza su agenda de la temporada.

La temporada contará con una serie de conciertos bajo la dirección del maestro Nephtaly Paredes Córdova, a continuación puede consultarse por completo las fechas y demás pormenores de los conciertos.

Foto: UACH

Este 25 febrero en punto de las 12:30 horas se llevará a cabo la “Gala Gimnástica” donde la Orquesta de la UACH musicalizará las rutinas de la competidora olímpica Alexa Moreno y las mundialistas Ana Lago, Karla Rivera y Natalia Escalera, en la Arena Corner Sport.

El concierto de clausura del Festival de Marzo en colaboración con la Facultad de Artes será el próximo 17 de marzo en las instalaciones del Paraninfo Universitario, ese mismo mes, el 30 de marzo se realizará el concierto de clausura del Foro Música Nueva “Armando Luna” en el Teatro de la Ciudad, de los dos eventos aún no se ha definido la hora.

Del 26 al 28 de abril el Centro Cultural Universitario Quinta Gameros recibirá a escuelas invitadas para la impartición de una serie de circuitos didácticos musicales dirigido a niños, con un horario de las 9:00 – 13:00 horas.

Foto: UACH

Las 19:30 horas serán el horario estelar de las siguientes presentaciones, comenzando el 4 de mayo, donde la Arena Corner Sport será sede de la Orquesta de la UACH en la presentación de su tradicional concierto de Star Wars “May the fourth be with you”; asimismo, el 8 de mayo en Delicias, darán el concierto por el 56 Aniversario de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales.

La rectora de la Universidad de Texas en El Paso, Heather Wilson, acudirá el 16 de mayo a las 19:30 horas en la Quinta Gameros donde habrá presentación de la orquesta universitaria.

El programa de la Orquesta Sinfónica de la UACH finalizará el 25 de mayo en el Paraninfo Universitario con la presentación “Más Universitaria que Nunca” a las 19:30 horas, todas estas presentaciones serán completamente gratuitas y para recibir más información será posible acceder a las instalaciones redes oficiales de la Universidad.