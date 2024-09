Radio Universidad de la UACH: 67 años de trasmitir cultura y entretenimiento

Radio Universidad ha sido un referente cultural en el estado durante 67 años, desde que comenzó a emitir su señal en 1957, ofreciendo contenidos creativos y de interés para sus radioescuchas.

A lo largo de este tiempo, la emisora se ha esforzado por innovar para atraer nuevas audiencias, sin descuidar a aquellos oyentes fieles que disfrutan de la música de antaño y valoran el legado de los grandes autores e intérpretes de épocas doradas.

Numerosos programas han pasado por sus dos frecuencias universitarias, la clásica 105.3 FM y la 88.1 FM, anteriormente 3810 AM. Sin embargo, pocos han logrado perdurar por más de 20 años, resistiendo las adversidades, gracias al apoyo del público y a la dedicación de sus locutores, quienes, semana tras semana, llevan a cabo sus programas con amor y constancia.

Programas y conductores que son parte de la historia en la radio

"Lo nuestro” de Marvila Chávez

Un ejemplo destacado de esta perseverancia es el programa "Lo Nuestro", conducido por Marvila Chávez ininterrumpidamente desde su primera emisión el 15 de noviembre de 1997. Con más de 26 años al aire, "Lo Nuestro" se ha convertido en el programa con más oyentes en la historia de Radio Universidad.

Marvila relata que, pese a su vocación, siempre tuvo el deseo de participar en un proyecto radiofónico en el área cultural. Fue así como solicitó la oportunidad de iniciar "Lo Nuestro", un programa dedicado a la música mexicana y vernácula. La locutora señala que le atraía más un formato que fuera cultural, enfocado en lo histórico y lo tradicional.

Durante estos 26 años, Marvila se ha levantado cada sábado a la misma hora, 7:30 de la mañana, para realizar el programa, motivada por el gran cariño que siente hacia este proyecto. A lo largo de este tiempo, ha pasado por diversas etapas, con momentos de mayor y menor audiencia. Sin embargo, cuenta con oyentes leales que la han acompañado durante muchos años, quienes frecuentemente le expresan su afecto a través de llamadas o mensajes.

Marvila Chávez. Foto: Cortesía / UACH

Además, Marvila ha apoyado a muchas personas, principalmente jóvenes, a incursionar en el mundo de la radio, compartiendo sus conocimientos y enseñándoles a desenvolverse frente al micrófono. "Este es un espacio totalmente mío, es un hobby", expreso.

Cuenta que con los años, ha adquirido la experiencia necesaria para llevar a cabo su programa sin preparación previa. Marvila recuerda que, en los inicios, debía investigar sobre los autores que presentaba y llevar sus propios discos, cassettes o CDs para compartir la música con su audiencia.

En cuanto a la música actual, Marvila reconoció que, aunque no es de su preferencia, no la juzga, ya que es consciente de que las generaciones cambian y en su labor como docente, convive frecuentemente con adolescentes. Aun así, comentó, su objetivo sigue siendo preservar la música tradicional mexicana. "La música regional, la música vernácula, la música ranchera, el bolero... eso ha permanecido, ahí está y sigue estando"; afirmó.

Finalmente, respecto al futuro de la radio como medio de comunicación, Marvila admitió que ha habido una disminución en su popularidad, dado que hoy existen múltiples plataformas para escuchar música, no obstante, señaló: "Todavía hay personas que disfrutamos de eso, ahora sí que a la antigüita: escuchar al locutor, los saludos. Al final de cuentas, lo retro siempre está de moda. Creo que esa parte ayudará a que la radio no desaparezca", concluyó.

La “Leyenda de los Beatles” y el “Señor de las Sombras” con David Torres

Otro ejemplo de perseverancia y constancia en la realización de programas que perduran en el tiempo es el locutor David Torres, quien es la voz principal de dos de los programas más longevos de Radio Universidad: La Leyenda de los Beatles y El Señor de Sombras, este último dedicado al cantautor mexicano Javier Solís.

David Torres relató que la idea del programa de Los Beatles surgió el 10 de febrero de 1993, cuando fue invitado a participar en un programa de Pavel Armendáriz titulado Solo Beatles.

En aquel entonces, David solía llamar frecuentemente para pedir canciones, cuando las instalaciones de Radio Universidad se ubicaban en la calle 35 y Degollado, detrás del Hospital Central. Aunque se retiró poco después, fue invitado nuevamente en 1995 y permaneció hasta 1997, para luego regresar por tercera ocasión en mayo de 2001, manteniéndose al aire hasta la fecha. Así, el programa ya cuenta con 25 años de transmisión.

La idea desde el principio fue hablar exclusivamente de los Beatles, presentando solo su música, incluyendo grabaciones en vivo, versiones alternas, de estudio, anécdotas y conciertos.

David Torres. Foto: Cortesía / UACH

David explicó que su admiración por la icónica banda inglesa nació cuando tenía 8 años, tras escuchar el álbum recopilatorio Rojo. Desde ese momento, comenzó a seguir y analizar la música de los Beatles. A partir de 1990, cuando la música de la banda se publicó por primera vez en cassette, comenzó a adquirir cassettes y discos, además de buscar más información y libros, según se lo permitía su presupuesto.

David también mencionó que "mucho de lo que se publica en internet no es cierto o es una verdad a medias", ya que las personas suelen repetir lo que leen sin realizar una investigación adecuada, lo que distorsiona la realidad. Atribuye el éxito de su programa a su enfoque riguroso, consultando libros oficiales de autores reconocidos. Aunque reconoce que hay información veraz en línea, subraya la importancia de verificarla.

A lo largo de estos 25 años, la audiencia de su programa ha cambiado: algunos oyentes se han sumado mientras otros se han retirado. Sin embargo, señala que las redes sociales han ayudado a atraer nuevos seguidores, ya que cualquier persona puede sintonizar Radio Universidad desde su celular.

Por otro lado, el programa dedicado a Javier Solís inició hace 22 años, el 7 de septiembre de 2002, también en las antiguas instalaciones de la emisora. David describe estos años como un período de mucho aprendizaje, ya que el público que escucha a Solís es completamente diferente al que sigue a los Beatles.

Foto: Cortesía / UACH

Los oyentes de Javier Solís, en su mayoría, son personas que vivieron la época de este gran exponente de la música mexicana. David comentó que su gusto por esta música comenzó cuando su madre la escuchaba en la radio, ya fuera en su recámara o en la cocina. "Poco a poco me fui adentrando en la música de Javier Solís. Además, me encanta el bolero, esa amplia gama de tríos mexicanos; todo lo relacionado con el bolero me gusta y ahí entra perfectamente Javier Solís", relató.

En el programa, se presenta exclusivamente la música de Javier Solís, y solo en raras ocasiones se han hecho especiales de otros artistas. Sobre los covers, David señaló que varían mucho en calidad. Aunque algunos son buenos y otros no tanto, incluso Javier Solís hizo covers de música anterior. Sin embargo, enfatizó que el uso excesivo de esta herramienta es una cuestión de enfoques. "Muchos artistas actuales no tienen tantos éxitos originales; muchos de ellos son básicamente covers. Pero el cover siempre tiene que estar presente. La inspiración no surge de la nada, siempre hay algo detrás".

Finalmente, David expresó su deseo de continuar en Radio Universidad mientras se lo permitan: "Mientras pueda seguir aquí, que no ocurra nada excepcional o trascendental que me aleje de la estación, y que Radio Universidad siga abriendo los micrófonos, estaré encantado de estar aquí".

También comentó que la locución le ha brindado mucha seguridad: "La locución te enseña cuándo y cómo hablar de la manera correcta. Me gusta más la radio y estar en la cabina" concluyó.