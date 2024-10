UACH es sede del 48 Congreso Mexicano de la Ciencia del Suelo

La Universidad Autónoma de Chihuahua en conjunto con la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, realizará el 48° Congreso Mexicano de la Ciencia del Suelo, el cual se desarrollará del 14 al 18 de octubre en ExpoChihuahua, este encuentro académico forma parte de las actividades en marco del 70° aniversario de la máxima casa de estudios del Estado.

El congreso está dirigido a los profesores, investigadores, técnicos/especialistas, estudiantes de las universidades públicas y privadas, institutos y centros de investigación, empresas, productores, campesinos, miembros de la sociedad civil, organismos descentralizados, organizaciones no gubernamentales y personas interesadas en las Ciencias del Suelo.

Durante la semana del 48 Congreso Mexicano de la Ciencia del Suelo se contemplan las siguientes actividades:

Conferencias magistrales con ponentes magistrales de Turquia, EEUU, Canada, España y América del Sur:

El doctor Ismail Cakmak de la Sabanci Üniversitesi. De Estambul, Turquía impartirá la conferencia “Hidden Hunger: now is the time for the soil and crop nutrition solutions for this persistent problem” el 14 de octubre a las 10:45 a.m. y la conferencia titulada “Antagonidtic and synergistic interactions between mineral nutrients durin root uptake” el 16 de octubre a las 9:00 de la mañana.

Doctor Ismail Cakmak de la Sabanci Üniversitesi. Foto: Cortesía / UACH

Además el Dr. Richard Heerema de New Mexico State University desarrollará la ponencia nombrada “Pecan Mineral Nutrition” el 15 de octubre a las 9:00 a.m. Además el jueves 17 de octube a las 15:30 horas brindará la conferencia “Pecan Root Structure an Function”

Doctor Richard Heerema de New Mexico State University. Foto: Cortesía / UACH

Cabe resaltar que durante el encuentro se desarrollará el “Segundo Congreso Internacional sobre Sostenibilidad e Innovación del Suelo” en el cual participan Dr. Joann K. Whalem, Université McGill. Montreal, Canada, Dr. Kathleen Treseder, University of California, Irvin. USA, Dr. Kate Scow University of California, Davis. USA, el Dr. Manuel Delgado Baquerizo, Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, CSIC. España, la dra. Ana Rincón Herranz y el Instituto de Ciencias Agrarias, CSIC. España.

Las áreas de interés y tópicos se encuentran:

“Los suelos en el espacio y tiempo” se encuentran morfología y micromorfología, geografía, génesis, clasificación de los suelos, así como pedometría, paleopedología y geoarqueología.

“Uso y gestión del suelo” como evaluación del suelo y ordenación del territorio, conservación del suelo y del agua, fertilidad del suelo y nutrición de las plantas, ingeniería y tecnología del suelo, control de la degradación del suelo, rehabilitación y recuperación así como suelos afectados por la salinidad.

“Ciencias de frontera y Multidisciplinarias del Suelo” donde se abrodará nanotecnología, ciencias ómicas, sensores y otras Ciencias de frontera.

Foto: Cortesía / UACH

“Propiedades y procesos del suelo” con temas de física, química, biología, mineralogía del suelo, así como reacciones interfaciales.

“El papel de los suelos en el sostenimiento de la sociedad y el medio ambiente” con los tópicos de los suelos y el medio ambiente, seguridad alimentaria y salud humana, cambio de uso del suelo, educación sobre el suelo y sensibilización del público así como historia, filosofía y sociología de la edafología.

“Ecología del suelo y Ciencias de la Tierra” donde se dersarollarán los ejes de ecología del suelo, ciencias atmosféricas, ciencias ambientales e hidrología.

En el marco del congreso se realizarán sesiones de presentación de posters, de libros, así como concursos de dibujo y pintura, fotografía científica, de clasificación de suelos y de de Tesis para estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado.

FACIATEC ha preparado recorridos de campo, en uno de ellos un promedio de 50 estudiantes foraneos visitarán el Campus 2 de la UACH y realizarán prácticas de clasificación de suelos. Además los días 17 y 18 respectivamente recorrerán la región de Cuauhtémoc, donde los participantes podrán conocer huertas y empresas manzaneras, Así como la región de sacramento, específicamente de las zonas nogaleras de la region.

Foto: Cortesía / UACH

Además asisirá al INIFAP Delicias al Concurso Nacional de Clasificación de Suelos, en el cual, los ganadores serán acredores de una beca para asistir al Torneo Munidal en Fancia. Cabe resaltar que en dentro de estre encuentro se desarrollará el XXI Simposio de Investigación de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas en el cual estudiantes de nivel licenciatura y posgrado presentan sus avances de investigación científica.

Para mayores informes y consultar el programa completo visita https://uach.mx/faciatec/eventos/48cmcs/