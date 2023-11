Realizará Orquesta Sinfónica con Causa el concierto "Compositoras" en Museo Casa Redonda

Como parte de los 16 días de activismo (del 25 de noviembre al 10 de diciembre), por la conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, que organiza la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, a través de la Unidad de Igualdad de Género, la Orquesta Sinfónica con Causa (OScC), bajo la batuta del maestro Ricardo Guzmán Terrazas, llevará a cabo el concierto “Compositoras” este 14 de noviembre en Casa Redonda, Museo Chihuahuense de Arte Contemporáneo, a las 6 de la tarde con entrada libre.

A este evento artístico se unen las compositoras Nubia Jaime Don Juan y Jimena Contreras, así como las solistas Daniela López, en clarinete; y Pamela Martínez, soprano; siendo el objetivo de este espectáculo visibilizar el Día de la No Violencia Contra la Mujer y resaltar la importancia de tocar música creada por compositoras mujeres, que están haciendo una gran aportación con sus grandiosas obras, informó Ricardo Guzmán, quien agregó:

“Será un programa único de compositoras mujeres, empezando por ‘The March of Woman’ escrita por la artista inglesa Ethel Smyth en 1910, incluimos también por su puesto a dos grandes autoras de la actualidad, Nubia Jaime Don Juan con su obra ‘Optat Kapjlin’ para clarinete y ‘Orquesta de Cuerdas’ (estreno en Chihuahua), en la cual tendremos la participación de la gran clarinetista Daniela Lopez.

“De igual manera se contará con la presencia de la maestra Jimena Contreras con su obra para orquesta de cuerdas ‘Memorias del fuego’ y para cerrar, la orquesta acompañará la interpretación de la soprano Pamela Martínez con las obras ‘Alma mía’ y ‘Así’ de María Grever”, indicó el director musical.

Jimena Contreras (CDMX)

Compositora y productora musical egresada de la FaM, UNAM y NUY Steinhardt, es fundadora de Archway Studios en la Ciudad de México, donde se especializa en la producción y composición de música original para cine, televisión, videojuegos y música de concierto.

Sus composiciones se han presentado en festivales de música nacionales e internacionales, así como en la radio, de igual manera, su música para películas también está disponible en la plataforma YouTube Audio Library. En el ámbito del cine y la televisión ha realizado música original para cortometrajes, largometrajes y documentales en colaboración con diferentes productoras cinematográficas.

También ha escrito música para televisión cultural y actualmente escribe música para Televisión Metropolitana (Canal 22) en México. Muchas producciones cinematográficas con su música original han estado en la Sección Oficial y han sido premiadas en varios Festivales de Cine en México y alrededor del mundo.

Jimena Contreras/Foto: Cortesía | Ricardo Guzmán

Sus más recientes trabajos escribiendo para videojuegos, son “Battle “of Kingdoms” desarrollado en San Francisco, California por el estudio 5x5 Gaming y "Mayhem Masters" desarrollado en Suecia por el estudio Digital Ballista disponible en la plataforma Steam y la consola Nintendo Switch.

Además es parte de la organización Women in Gamex, donde participa dando mentorías sobre composición de música para videojuegos en eventos como Women Game Jam y Global Game Jam cada año. Actualmente trabaja en los estudios de desarrollo Pink Bear Games y 360DevLab donde escribe y produce música original para videojuegos, proyectos de VR y proyectos multimedia.

Actualmente también forma parte de la colectiva de compositoras e intérpretes "Las Montoneras", donde compone y produce música de concierto, además de conducir junto a ellas el programa de radio "Nada Clásicas" en Opus 94, una emisora del IMER (Instituto Mexicano de la Radio).

Daniela López (Chihuahua)

Inició su formación musical a la edad de 6 años en el Taller de Banda Juvenil de la Casa de la Cultura de Ciudad Aldama, Chihuahua, donde comenzó con el clarinete, en el año 2015 arrancó el “Plan Villa” en las primarias, formando una orquesta infantil con la que participó tocando cello; la temporada culminó con un concierto en el Museo Semilla en colaboración con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

En 2016 comenzó a aprender saxofón y a ser integrante del grupo show “Máster G”, dos años después dejó de formar parte; para el 2019 inició con el ensamble acústico “La Clave” en Aldama, Chihuahua, en el que participó para múltiples eventos por parte del gobierno municipal de Aldama. Decidida a comenzar su formación profesional en el clarinete ingresó al Conservatorio de Música de Chihuahua en agosto de 2020, tomó una máster class con el clarinetista Yahir Morales.

Daniela López/Foto: Cortesía | Ricardo Guzmán

Fue participante del Festival Internacional de Chihuahua con el Grupo Latinoamérica en el año 2021, luego en diciembre del mismo año se presentó en el Encuentro Nacional de Danza Folklórica Mexicana “Serenata en la Villita” en Encarnación de Díaz, Jalisco siendo integrante del Grupo Latinoamérica del Conservatorio de Música de Chihuahua acompañando al Ballet Folklórico Xochiquétzal. En mayo de 2022 se presentó en el Festival Vallarta Azteca del Folclor Internacional como integrante del grupo Latinoamérica representando a Chihuahua con el Ballet Folklórico Nawézari; nuevamente como integrante del Grupo Latinoamérica se presentó en la Polka Monumental en su edición 2022 donde se rompió el récord mundial por ser el lugar con mayor cantidad de personas bailando simultáneamente.

Actualmente continúa con sus estudios profesionales en el Conservatorio de Música de Chihuahua y en la Licenciatura en Músico de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Nubia Jaime-Donjuan (Hermosillo, Sonora)

La compositora y violonchelista inició sus estudios de violonchelo a los seis años de edad, y formó parte de la Orquesta Juvenil Sinfónica de Sonora, continuando sus estudios profesionales en la Universidad de Sonora, asimismo, ha estudiado composición con Arturo Márquez y Alexis Aranda, orquestación con David H. Bretón, y máster class de Composición con Brian Banks por parte de la UDLAP.

De padre músico y madre historiadora, orgullosa de sus raíces ha adoptado las expresiones artísticas y culturales de su entorno para crear su música, con una innegable tendencia a inspirarse en elementos de la naturaleza.

Su música ha sido interpretada por: la Orquesta Filarmónica de Sonora, Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, Dartmouth College Wind Ensemble, The Valley Winds, Orquesta Iberoamericana, Orquesta Filarmónica del Tzinzuni, University of North Florida Wind Symphony, Orquesta Sinfónica de la BUAP, Banda Sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM, Orquesta “Nosotras Sonamos”, Orquesta Sinfónica Nacional, Smith College Wind Ensemble, Musikgesellschaft Konkordia Reinach, Banda Sinfónica Municipal de Botucatu, Orquesta Sinfónica de Chiapas, CECAMBA, Banda Departamental del Valle de Cauca, Camerata Internacional de Barcelona, MET Winds, University of Houston Wind Ensemble, Orquesta de Cámara de Bellas Artes, entre otras.

Nubia Jaime-Donjuan/Foto: Cortesía | Ricardo Guzmán

Ha participado en el Music Mexico Symposium 2022/ Dartmouth College, Hannover, N.H., Midwest Clinic 2022, Chicago IL., Meg Quigley Symposium 2023, Tucson, AZ., Texas Music Educators Association TMEA 2023 en San Antonio, Texas, en el Music Mexico Symposium 2023/University of Houston, Festival Internacional de Saxofón Bellas Artes, Cali, Colombia en 2023, como compositora.

Es compositora residente del Dartmouth College Wind Ensemble y de la Orquesta Filarmónica del Tzintzuni. Navega entre dos mundos: el de la composición y el de la interpretación, siendo violonchelista del Quinteto Pitic, beneficiario del FONCA 2021-2022, y fundadora de la Orquesta Filarmónica de Sonora, donde actualmente se desempeña como violonchelista coprincipal.

Como compositora e intérprete forma parte del proyecto “Las Montoneras”; que conjunta la labor de compositoras, intérpretes e investigadoras, buscando visibilizar el trabajo de las mujeres en la escena musical del país.

En 2021, con la obra “Maso Ye´eme” que fusiona el género popular del danzón y la Danza del Venado Yaqui, fue la primera mujer en ganar el “Concurso de Composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara”.