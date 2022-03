Rebeca Favila unirá poesía y el arte del bordado

La escritora Rebeca Favila, licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) y autora de la obra “En los brazos de la abuela” (ICM, 2021), informa que actualmente se encuentra trabajando en un proyecto editorial titulado “Ediciones Arboreto” donde es codirectora, asimismo, forma parte del consejo editorial de la revista Fósforo: literatura en breve, y es coordinadora del encuentro de literatura Bookí (salto de agua en rarámuri), y borda para su proyecto independiente BeccaBook.

“En ‘Ediciones Arboreto’ vamos a brindar servicios editoriales, con miras a funcionar como una editorial tradicional, también estoy tomando talleres de poesía, ya que este año deseo realizar un poemario que hable sobre el bordado, de cómo se ha inculcado de tiempo atrás, ya que es un el arte textil exclusivo para las mujeres, y muchos creen que el bordado y la poesía no tienen nada que ver, pero en este tiempo que me he enfocado en estas áreas he descubierto que hay muchas convergencias, de igual forma escribir de mi genealogía, la parte exclusiva de las mujeres de mi familia, como lo hice en mi primer libro, por lo cual me estoy adiestrando más en el tema”, señaló.

“El ser escritora va más allá del hecho de escribir en sí, creo que muchas personas se centran en que eres escritor o escritora porque publicas libros, pero no necesariamente tienes que ser escritora después de haber publicado un libro, yo lo veo de esta forma, el solo hecho que alguien se siente a escribir lo que siente en ese momento en un diario eso es ya un trabajo de escritor”, declaró.

Sobre el proyecto Bookí dice: “Es un trabajo en conjunto con José Santillanes y Anahí Hernández, escritores jóvenes chihuahuenses, el cual fue mutando ya que al principio la idea era hacer talleres de literatura, pero la pandemia nos hizo mover todo el plan y decidimos hacerlo como un encuentro con diferentes autores y autoras enfocándonos en los escritores de la entidad, pero sin cerrar las puertas a lo nacional e internacional, ya que en el primer encuentro tuvimos a una escritora de Colombia, y el objetivo es promover la literatura chihuahuense, y este año se llevará a cabo el segundo encuentro que también será en línea por la plataforma de Facebook, donde estamos como Bookí. Encuentro de literatura”, expuso.

El trabajo de la joven forma parte de las antologías de poesía “No haremos obra perdurable” (Sangre ediciones, 2019) y “Novísimas”, reunión de poetas mexicanas (1989-1999) (Los libros del perro, 2020); sus poemas aparecen en revistas como Metamorfosis, Metáforas al Aire y Punto en Línea, asimismo, ha participado en talleres de poesía y narrativa a nivel nacional, además de foros y charlas sobre la creación literaria y la labor editorial.

DATO:

Mención honorífica en el Premio Estatal de Literatura Joven “Rogelio Treviño” de poesía con el poemario Apocalipsis, o de como sueño que se acaba el mundo