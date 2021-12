Reconocen a académicos de la UdeG durante la FIL Guadalajara

Académicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) recibieron la Presea al Mérito Académico 2021 Enrique Díaz de León en su XXIV edición, por el Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUdeG) en un evento realizado en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

El reconocimiento premia su desempeño en la docencia, investigación y extensión, indicó el rector general, Ricardo Villanueva Lomelí tras entregar una veintena de premios.

“Verdaderamente vamos a dar la batalla por todo lo que hace falta a nuestros trabajadores. Lo difícil no es abrir la preparatoria 15, 17 o 22, lo difícil no son los ladrillos; lo más barato son las obras, lo difícil es que por cada aula se necesitan cinco profesores por turno y esta Universidad no se ha frenado”.

Reprochó el presupuesto que el Congreso del Estado aprobó a mitad de semana y afirmó que las consecuencias se verán en 30 años, cuando los niños de ahora requieran aulas para estudiar la educación superior.

En el evento, el secretario general del STAUdeG, Jesús Palafox Yáñez, agregó que continuarán con el apoyo a la UdeG para defender la autonomía universitaria y cuestionó los resultados del actual gobierno estatal.

“Su administración ha sido un fracaso en seguridad, salud, educación; su gobierno, a pesar de contar con los recursos no deja un legado visible”.