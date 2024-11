¡Es el primero! Recorre el fotógrafo juarense Alejandro Alvarado el país en un año

El originario de Ciudad Juárez, Alejandro Alvarado informó a este medio que se convirtió en el primer fotógrafo mexicano en recorrer los 32 estados del país en un solo año con su proyecto fotográfico Boudoir. Este trabajo ha sido tendencia y ha cautivado a miles de mujeres en toda la República Mexicana.

En el presente año, el apasionado de la fotografía inició su gira “Maratones Boudoir 2024” en su estado natal, Chihuahua, llevándola a 50 ciudades de México. Su propuesta lo ha llevado a playas, Pueblos Mágicos, fronteras y cualquier lugar donde se requiera su arte.

“Este 2024 quiero concluir exportando mi propuesta a Centro y Sudamérica, visitando Costa Rica, Colombia y Argentina. Para el próximo año planeo recorrer más países, así como impartir conferencias para mujeres sobre cómo una sesión Boudoir puede ser una herramienta transformadora. También quiero realizar talleres y mentorías para fotógrafos”, comentó Alejandro.

¿Qué es una sesión Boudoir?

Es una sesión fotográfica en lencería que busca resaltar la belleza, elegancia, seguridad y sensualidad que toda mujer posee por naturaleza. Su objetivo es mostrar lo mejor de cada persona, sin importar su edad o complexión física, ayudándolas a recuperar la confianza y el amor propio a través de cada imagen.

En cada lugar que visita, su equipo organiza una logística detallada, tomando decisiones constantemente sobre clima, horarios, distancias, medios de transporte, locaciones, particularidades geográficas, alimentación y otros detalles para garantizar que la experiencia sea óptima tanto para el fotógrafo como para las mujeres que participan en las sesiones.

“Cuando publico mi trabajo en redes sociales, muchos me dicen: ‘¡Qué fotos tan padres! ¡Qué modelos tan espectaculares! Seguro son mujeres que se dedican al gimnasio o que tienen experiencia como modelos’, pero no es así. En mi página pueden ver que he trabajado con mujeres de todas las edades, desde los 18 hasta los 65 años, y de todas las complexiones”, explicó el artista visual.

Alejandro destacó que este tour está diseñado para todo tipo de cuerpos, sin excepciones, incluso para personas en situación de discapacidad, si así lo desean. Su objetivo es que cada mujer explore su lado femenino y sensual.

¿Quién es Alejandro Alvarado?

Alejandro Alvarado es un fotógrafo originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, con más de 26 años de experiencia. Durante su carrera, ha sido fotógrafo de Nuestra Belleza Chihuahua y Nuestra Belleza Juárez, además de formar parte del jurado en la final de ambos certámenes.

En 2016 fue nombrado Fotógrafo del Año por la revista Enfiéstate. También fue fotógrafo oficial para Televisa Juárez y Televisa Chihuahua. A lo largo de los años, ha incursionado en fotografía política y editorial, y lleva 16 años especializándose en el arte del Boudoir.