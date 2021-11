Rescatar la memoria: el Gobierno, Maru y los ciudadanos

Lo anterior es solo una parte del thriller. La otra parte espeluznante de la serie es que Duarte y Corral dejaron quebrado al gobierno. Con indignación y rabia explota María Eugenia Campos. “No tienen madre; una vergüenza lo que hicieron con las finanzas. La gobernadora electa, Maru Campos Galván, aseguró que la administración de Javier Corral Jurado contribuyó a incrementar el endeudamiento del estado, además de generar otro tipo de problemas debido a un manejo vergonzoso de las finanzas”. Campos Galván ya había sopesado el desastre que hacía temblar las puertas de Palacio. “La gobernadora electa Maru Campos Galván, informó que, hasta las últimas cifras compartidas por la administración de Javier Corral, deja una deuda pública de 72 mil millones de pesos, y saldos negativos a proveedores, por lo que realizará una auditoria a detalle y así definir estrategias”.

Las medidas urgentes no se hacen esperar. “La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván presentó las 10 líneas de acción sólidas y claras que regirán a la Hacienda Pública, y reiteró que el dinero del erario es dinero de los chihuahuenses, quienes han dado un mandato claro y preciso de administrarlo con honestidad, transparencia y eficiencia para mejorar sus vidas; mi gobierno no va a ser irresponsable ni displicente, recalcó”. Los ciudadanos toman nota.

De emergencia, para salir de los apuros y pagar nómina no le queda otro escape que embarcarse con dos créditos por 1,800 millones de pesos. Y también para salvar a una dependencia desahuciada “confirma Maru ´apretón’ a gasto para sanear a Pensiones Civiles del Estado”.

El crimen organizado, liderado por los narcos, desde hace años tenía tomada la plaza. “La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, aseguró que, con coordinación entre las diversas corporaciones de seguridad y niveles de gobierno, se podrá decir con orgullo que Chihuahua es el estado más seguro del norte del país”. La Guardia Nacional se decide a entrar en acción. El 23 de octubre los militares dan un golpe de peso: “Capturan a ‘El Jaguar’ (líder del cártel de Sinaloa en la región serrana) tras cuatro meses de escapes”. La gobernadora no la tiene tan fácil: “El crimen organizado modificó fines, métodos, se ligó a mafias internacionales, sofisticó sus armas y sus flujos de dinero se tornaron inescrutables”. Y otro golpe estratégico: “la cooptación de autoridades federales y estatales es notable”: Jorge Carrillo Olea. LA Jornada/Oct. 29.

María Eugenia Campos tuvo que enfrentar la nueva política. A la exalcaldesa de la capital que se ubicaba en la derecha conservadora de pronto se vio arrastrada, durante la campaña electoral, por el torbellino flexible de la alianza. Más de un analista se quebró la cabeza para aceptar que marchaban juntos candidatos, líderes, militantes y simpatizantes de diferentes partidos, para empoderar a María Eugenia Campos y llevarla a la gubernatura. ¿Y las ideologías partidarias? ¿Y el precio político que tendría que pagar la gobernadora? ¿Predominará el liderazgo de la mandataria estatal? Ni modo, era parte de un plan mayor contra El Peje.

Aunque es una coyuntura política muy diferente a la de hace cinco años, los medios mareaban el ambiente con la primicia de un Javier Corral Jurado como posible candidato presidenciable para 2018. Así empiezan los manidos cantos de las sirenas de los columnistas de considerar a Maru Campos como candidata presidenciable para el 2024, cuando apenas toma los bártulos de trabajo para recomponer el desastre de Palacio.

Para la gobernadora y su equipo de asesores y principales colaboradores, aparte de la eficiencia, ¿cuáles son las premisas y valores que caracterizarán al gobierno de María Eugenia Campos para pasar a la historia como una administración estatal diferente en Chihuahua? El presidente Andrés Manuel López Obrador pretendió imponer la política de asignarse un ingreso mensual (al inicio del sexenio) de 108 mil pesos y que ningún funcionario debería percibir más que él, el segundo mandamiento: primero los pobres y tercer imperativo de gobierno: cero corrupción, ¿en qué porcentaje se han cumplidos los preceptos?, es otro cuento.

María Eugenia Campos pretende involucrar a los ciudadanos en el Plan 2021-2027. ¿Cómo le pueden hacer Maru y sus colaboradores para escuchar todas las voces y, sobre todo, tener sensibilidad y habilidad para escuchar la voz y el sentir de los de abajo (mayoría de pobres), encasillados en el “ni los veo ni los oigo”, nomás incluidos en los programas asistenciales y tomados en cuenta en tiempos de campañas electorales? “La gobernadora de Chihuahua dio a conocer los lineamientos que tendrá el Plan Estatal de Desarrollo y que se basará en salud, seguridad y unidad. Rememos juntos en la misma dirección, pidió”.

Un espacio político descuidado por el presidente Andrés Manuel López Obrador es el de la mujer. Sorprende que la gobernadora ubicada como conservadora “instale grupo especial para dar seguimiento a alerta de género”. El que defina, descifre y apoye el secreto de la mujer, se lleva la mayor parte del pastel político.

La gobernadora define su relación con los comunicadores: “Respeto la libertad de expresión: no toleraremos agresión a los medios: Maru”. Días después no dudó lanzarse al ruedo. Se planto frente a Víctor Trujillo “Brozo”, en el programa “TeneBrozo”, donde se puso al tú por tú hasta en el lenguaje folklórico del comediante. Más de un chihuahuense “respetable” cuestionó que no le queda, y no necesita, ese tipo de desplantes.

Sentada en la silla de Palacio, María Eugenia Campos, ya alcanzó a vislumbrar una parte de la pesada losa que pesa sobre sus hombros, para sacar del hoyo a la administración estatal complicada y compleja. Los resultados no son a corto plazo. “La clasificación de gobernadores de Mitofsky señala que el 51 por ciento de la ciudadanía desaprueba el primer mes del mandato de Maru Campos”. Hasta el senador, Gustavo Madero, que tiene un pie adentro y otro afuera del PAN le recomienda a la Ejecutiva de Palacio: “Debe Maru tener más estatura de gobernadora”.

Ante un escenario dantesco (el Covid-19 no se mencionó) de qué milagro se valdrá la gobernadora. Tiene a su favor a gran parte de los empresarios. No se puede dar el lujo y menos ningunear ni darle la espalda ni granjearse de enemigo a López Obrador (“Los estados no recaudan, pero sí piden. Ni el 5% de sus gastos recaudan los estados: ASF”). Cuenta con un gabinete y un equipo de colaboradores y asesores de primer nivel en proceso de integración y dinamización, es decir, en ciernes; un PAN distante de las euforias, compromiso y militancia de los 80. Eso sí, se siente segura y respaldada por Marco Bonilla, alcalde de la capital, de quien espera que abra los ojos para que perciba el contexto estatal, en toda su problemática.

Las lecciones del pasado reciente son lecciones magistrales (MEMORIA), para no repetir los mismos errores, Maru las tiene muy en cuenta. El presente crítico de Chihuahua no es un parto de hoy, tuvo gestación.

Director de Inpro. Analista Político. lperez@inpro.com.mx