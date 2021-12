Rescatar la memoria: “El Peje” le apuesta a Corral (segunda parte)

La visita del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador el 14 de diciembre a Chihuahua resultó de protocolo. Hizo, durante La Mañanera, un recuento de los apoyos sociales directos entregados a los chihuahuenses, en diferentes programas. Tocó de refilón la inseguridad. A la hora de las preguntas, vino al caso Javier Corral y dijo AMLO que lo tenía en buen concepto y hasta no descartó que lo pudiera incluir en su gabinete. De seguro a la gobernadora María Eugenia Campos se le retorcieron las tripas.

Con ese banderazo al exgobernador saliente, López Obrador dejó ver que desconoce el sentir de los chihuahuenses que ubican al exgobernador Corral como un mandatario estatal mediocre, ajeno a la administración pública, al dejar un batidero en las finanzas estatales, aparte de que su principal bandera política la Operación Justicia (en contra de la descarada corrupción del sexenio anterior) resultó de papel, al dejar libres y exonerar a los acusados menores (unos cuantos reconocieron y devolvieron el soborno). Y para cerrar con broche de oro, ya nada más falta que al exgobernador César Duarte le regresen los bienes incautados y se le exima de restituir los miles de millones de pesos que desapareció del erario público-ciudadano.

Regresamos al misil que la investigadora Rita Segato dejó caer sobre el país: “México se juarizó”. La antropóloga argentina estudió a profundidad la masacre de 196 mujeres pobres de Ciudad Juárez en un lapso de 1993 a 1999, así como también diseccionó el contexto socioeconómico y político en que se perpetró esta vesania fronteriza. Y por supuesto que el caso de las muertas de Juárez le aportó sólidos conocimientos para profundizar en la sociedad patriarcal y en la identidad tóxica de la identidad masculina, caracterizada como machismo.

Precisamente en esta temporada navideña, cuando los niños, que tienen pan, son todo alegría, risas, juego y tensión feliz por la espera sorpresiva de los regalos que les traerá Santaclós. Para los adultos, en cambio, como ningún otro mes del año, deviene en estados de ánimos confusos. La soledad se carga y se dimensiona. Aparecen los recuerdos tristes, se reviven los encuentros y distanciamientos familiares, las emociones encontradas invaden por momentos y hasta el corazón deja escapar una lágrima. La paridad de Rita Segato nos vuelve a la realidad.

¿Qué tiene el Juárez del exterminio de las mujeres comparado con el México de hoy? Los hechos y las cifras gritan. La vida de los pobres no cuenta. La memoria ayuda. Se va a cumplir un aniversario más de la masacre de Acteal, en la que 45 indígenas del municipio de Chenalhó, Chiapas, fueron salvajemente asesinados por paramilitares. El 26 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Y el pasado 9 de septiembre partió un tráiler con 160 migrantes salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, y a los pocos kilómetros se descarriló, murieron 56, entre adultos y niños, más 90 quedaron heridos. ¿Y las autoridades responsables y la ley? Investigan. De estos tres casos nos vamos a las estadísticas.

México cuenta con 94,740 desaparecidos y 300 mil asesinatos, Proceso/28/11/2022. Además, hubo récord de mujeres asesinadas: casi 11 a diario. Los dos primeros años de AMLO superaron incluso los momentos más violentos de sexenios pasados. Animal Político/29/10/2021. Aparte de que la pandemia del Covid-19 ha incrementado la violencia familiar, la agresión en contra de las mujeres y las niñas.

La cruda situación anterior en México es igual o superior a la violencia en contra de las muertas de Juárez en la última década del siglo XX. Las víctimas masacradas se encontraban a la buena de Dios. En la actualidad los narcos y el crimen organizado tienen tomada la plaza. No se ve que la Guardia Nacional se lance con todo para resguardar la seguridad de los mexicanos.

Grupos de familiares de las víctimas y de los desaparecidos marchan, protestan, gritan y las autoridades dan la impresión que sus reclamos se pierden en el vacío. Hay un sentimiento de dolor y de coraje en contra de Andrés Manuel López Obrador, por su política paciente y un tanto pasiva en defensa de la vida de los mexicanos. Quisieran verlo igual de activo que en Las Mañaneras, en la lucha contra la pandemia y vacunación, así como en el celo operativo de sus programas sociales.

Nada le dice a AMLO el rastreo que hacen las madres de las víctimas buscando fosas clandestinas. No sabe que existen cruces de clavos, ignora que familiares de desaparecidos llevan años buscando al hermano o al hijo.

Como en aquellos tiempos de las muertas de Juárez, las autoridades locales dejan en despoblado a los ciudadanos, en espera de que el gobierno federal encabece y coordine las acciones de seguridad y de combate a la delincuencia.

Se habla de control de armas, pero las ráfagas nadie las para. Los narcos se ponen al tú por tú con las autoridades y hasta rescatan armados de la prisión a los detenidos de su cártel.

La política de AMLO hacia la unión americana es de buen vecino, con Trump se identificaba, aunque Washington se empeñara en separarnos con el muro, pero tenían características comunes, en cuanto al liderazgo, comunicación, sobre todo confrontación con los medios. Ahora López Obrador acordó con Biden que México se convierta en muro de contención, en el sureste del país, para que no ingresen migrantes centroamericanos que pretenden introducirse a Estado Unidos. De droga y de tráfico de armas se acuerda lo secundario, porque el negocio sigue y en grande.

A medio sexenio de AMLO hasta parece que las partes polarizadas -gobierno y neoliberales- ceden un poco. El PAN se deslinda del PRI y se acerca al gobierno de López Obrador, para ir solo en 2024. El politólogo Luis Costa Bonino ubica al presidente “como un generador de politizaciones, que divide el universo político mexicano entre el bien y el mal, y que coloca en esta segunda opción a todo aquel que no comparte discurso” y en lo ideológico lo caracteriza de “izquierda, conservadora y autoritaria”, Proceso 28/11/2022.

A Morena y a su líder “el Peje” le quedan a la medida el saco diseñado por la teórica Rita Segato: “A la izquierda le falta una pata importante, la comprensión del patriarcado”. Así se entiende por qué AMLO no quiere ninguna relación con las feministas, a la vez que deja ver que no le interesa acercarse a comprender el mundo femenino, no se diga los estudios de género.