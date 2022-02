Rocío Padilla invita a cursos de fotografía

Este fin de semana Rocío Padilla celebró siete años de ofrecer de forma ininterrumpida cursos de fotografía básica los cuales tienen como objetivo que las y los alumnos aprendan sobre el uso de la cámara profesional, adquiriendo experiencia para que las imágenes salgan correctamente expuestas, afirma la experta de la lente.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Rocío destaca que por lo general trabaja con grupos pequeños máximo de 6 personas, esto con el fin de ofrecer trato personalizado y que a su vez, los y las estudiantes de este arte, se conviertan en profesionales tal y como ha sucedido con algunos de ellos quienes a la fecha son reconocidos fotógrafos en diferentes partes del estado, donde ya cuentan con su propio estudio.

Agrega que con más de 30 años de trayectoria ha hecho sesiones tanto de retrato como familiares a miles de personas; desde hace décadas es colaboradora de El Heraldo de Chihuahua, medio de comunicación en el que durante 25 años presentó la página titulada “Perfiles”.

“Perfiles” era el Facebook de aquellos tiempos, te publicaban y hacías famosa muchas clientas aún me dicen: cuando salí en perfiles me sentía en la portada de las mejores revistas de lo popular que fui ese domingo”, lo que suena gracioso pero me causa mucha satisfacción que muchas chicas fueron felices por ser publicadas en esta edición”, indica Rocío.

Foto: Cortesía | Rocío Padilla

En referencia a sus años de experiencia, resalta: “Participe en la producción de cine durante una década en proyectos locales, y ahora he descubierto que me encanta la enseñanza, inicie con los cursos de fotografía hace siete años , lo hice como experimento y resultó un éxito que sigue, se han recomendado de boca en boca y ahora tengo cursos cada 3 semanas , me encanta compartir mis conocimientos; yo aprendí de manera autodidacta ya que no había tanto acceso ni facilidad de aprender así que no me quedó otra más que prueba y error , si hubiera podido ir a un curso me hubiera ahorrado mucho dinero, tiempo y esfuerzo”.

Comenta que sus cursos fueron diseñados acuerdo a la forma que ella aprendió a través de los años y en este punto suma los viajes que abren la mente ejemplo de ello, son los recorridos que realiza anualmente a Las Vegas, Nevada donde toma diferentes seminarios para –dice- manterse vigente.

La fotógrafa extiende la invitación a todos los y las interesados en formar parte de su curso, siendo el próximo, los días 26, 27 y 28 del presente mes; mayores informes en @rociopadillafoto.

DATO

“Me olvidó de todo cuando estoy detrás de la cámara” Rocío