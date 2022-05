Sacan a relucir su arte los niños con “Pinta la vida”

En la Plaza de Armas se llevó a cabo el concurso de dibujo titulado “Pinta la vida”, totalmente gratis, donde participaron niños de todas las edades quienes se hicieron acreedores a premios y dulces, de igual forma adultos quisieron experimentar el momento quienes sacaron su niño interior, el evento fue organizado por Gerardo Alfonso Contreras, miembro de asociaciones civiles como: Fiesta por la Vida de los Hijos de Dos, y Provida.

“Hubo momentos muy emotivos cuando llegaban los niños preguntando si podían dibujar, entre ellos uno que se veía era especial, quien caminaba y caminaba, pero no se ponía a pintar hasta que me preguntó ¿cuánto costaba?, contesté que nada, le di su cartulina y colores para que se ganara su premio y dulces, realizó dos dibujos, ahí me di cuenta que el menor nunca va a batallar en la vida para salir adelante por las ganas que le echó”, dijo Gerardo.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

“Otro caso más, dos tarahumaras que andaban vendiendo mazapanes se acercaron, su creatividad a uno de ellos lo hizo ganar un premio, por lo cual se llevó con éxito el programa, el cual tiene como objetivo concientizar de que los niños sean parte de la vida y la pinten tal cual como ellos la ven, ya que muchas veces los adultos creen que las cosas y situaciones están muy feas, pero los niños no ven eso entonces hay que apoyarlos, inculcarles valores, dejarlos que crezcan en un ambiente lo más noble que se pueda y lo plasmen en sus dibujos como fue en este caso donde los menores ilustraron a sus familias, otros la naturaleza, unos más lo que deseaban ser de grandes”, informó.

El programa congregó varias familias quienes disfrutaron esos momentos de esparcimiento, aprendizaje y unión, donde el ingenio de los infantes salió a relucir logrando sonrisas y convivio en general, asimismo, disfrutaron de una obra de teatro, regalos y dulces.

Gabriela Enríquez estuvo al tanto de que no faltara nada para los niños; Diana Rodríguez se encargó de colgar los dibujos y el padre Serafín estuvo dando visto bueno a la estructura del evento

Visualiza lo que dibujaron los menores https://www.facebook.com/gerardoalfonso.contreras.3/videos/1044527892811781/