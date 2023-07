Se lucen los integrantes de Contempo Music School con sus conciertos de alta calidad

Uno de los institutos artísticos chihuahuenses que ha formado grandes artistas a lo largo de su trayectoria ha sido Contempo Music School, escuela que cada año presenta algunos eventos musicales para dar a conocer los avances y destrezas de cada alumno, en esta ocasión fueron las cenas de gala en el restaurante La Calesa y el concierto Contempo Rocks en colaboración con Panic Botanic, logrando un éxito rotundo.

El primero de ellos se desarrolló en el restaurante en mención, donde se interpretaron grandes temas en piano, canto y guitarra, donde los presentes pudieron apreciar el talento de los estudiantes quienes interpretaron piezas en forma individual, dueto y terceto.

Los cantantes estuvieron acompañados al piano por los maestros Ibzan Minjarez y Carlos Sillas, logrando llenar el recinto las dos noches, donde los intérpretes y músicos demostraron el porqué Contempo Music School es una institución de renombre y prestigio que ha colaborado con el talento chihuahuense y quien siempre tiene las puertas abiertas para toda persona que desee explotar su arte tanto vocalmente como en algún instrumento.

Entre las melodías que pudieron disfrutar los comensales se encontraban: “Romanza de amor, Over the rainbow, She used to be mine, Palillos chinos, L'Autre Valse d' Amélie, El hubiera no existe, Passacaglia, Rock me steady, Traitor, Porz goret, Hallelujah, Fly”, por mencionar algunas de ellas.

Por otra parte, el concierto de Contempo Rocks en colaboración con Panic Botanic, una banda en vivo hizo lucir a los alumnos de batería, canto y guitarra con grandes éxitos del rock como: I want to Break Free, Beat it de Michael Jackson, La Grange, Rocketman, Kiwi , Enter Sandman, entre otras.

Los presentes gozaron de un espectáculo de primera calidad, donde el opening del evento se hizo con “I want to break free” al ritmo de las velas de bengala en el público que con gran energía y entusiasmo recibieron a los artistas en el escenario, quienes se llevaron los aplausos del respetable.

Es de mencionar que los maestros se sintieron orgullosos de ver las destacadas participaciones de sus pupilos quienes disfrutaron al máximo esta gran experiencia de formar parte de una gran banda de rock.

Por supuesto no podían faltar a esta función importante los padres, familiares y amigos de cada uno de los alumnos, quienes se llenaban de emoción, alegría y un gran placer al ver que sus hijos eran las estrellas esa noche.