Se realizará el Festival Carne y Vino en su segunda edición este próximo sábado 11 de octubre

Un gran evento gastronómico y vitivinícola se llevará a cabo este 14 de octubre, en un horario de 1 de la tarde a 11 de la noche, en el parque El Reliz, el “Festival Carne y Vino”, segunda edición, donde los asistentes podrán disfrutar de diversos platillos, bebidas, torneos, música en vivo y una muestra de arte por parte del artista chihuahuense Fernando Rascón.

En esta ocasión se espera la asistencia de seis mil personas y el costo del boleto es de VIP $2,000.00 y General Online $150.00, según información que aparece en la plataforma de startickets.mx, asimismo, los organizadores indicaron que el precio del acceso el día del evento será de $200.00, por lo cual invitan a adquirir sus tickets en línea para que salga un poco más económico y ahorrarse la fila.

Food Experience dio a conocer que éste es un gran evento popular, que recorre los sabores del norte, con el firme objetivo de promover a Chihuahua capital como destino turístico en el resto del mundo, donde también se llevará a cabo un torneo de parrilleros que reunirá a 25 equipos que estarán conviviendo y listos para impresionar al jurado en tres categorías y maridaje.

Por otro lado, se contará con la actividad más esperada, el ¡Cooking show by Saminox! Un espacio donde podrás disfrutar la auténtica experiencia de la carne asada norteña, convivir y compartir con tu familia y amigos.

De igual manera, los presentes también podrán disfrutar del evento “Entre Copas y Fuego by Mobiliario GyG”, un lugar donde obtendrás conocimiento de la cultura gastronómica chihuahuense a través de ponencias con grandes marcas y catas guiadas.

Dentro del programa se contempla “Premium by Aeroméxico Rewards” área exclusiva para los amantes de la buena vida y el buen vino, y de toda una zona de exposición donde habrá música en vivo, una barra de vino de La Castellana de vinos locales, nacionales e internacionales, una barra de coctelería de autor por Aire Liebre y una exposición de arte del artista chihuahuense Fernando Rascón.

Todos los visitantes podrán degustar de los más de 30 restaurantes y boutiques de carne que estarán brindando una gran variedad de alimentos, siendo un festival 100% familiar, el cual contará con un área especial para los más pequeños.

Cabe mencionar que el “Festival Carne y Vino” ofrece 2 tipos de accesos: General con valor de $150 pesos que incluye: entrada al evento, menores de 12 entran gratis, acceso a ponencias de zona “Entre Copas y Fuego de Mobiliario GyG”, al área comercial, torneo, actividades para niños, y música en vivo.

En “Experiencia Premium by Aeroméxico Rewards” $2,000.00 o 15 mil pesos de Aeroméxico Rewards para un pase doble. Acceso a lounge Aeroméxico, con participación de Chandon, PRO Chihuahua y Grupo Valles; incluye: Menú de 4 tiempos por el Son de la Negra, chef Eduardo Torres y Adriana Viramontes; vino tinto de la casa, espacios especiales para Cooking Show by Saminox, baños premium, espacio preferencial en la Zona “Entre Copas y Fuego by GyG Mobiliario”.