Si volviera a nacer, volvería a ser un estudioso de la historia: Rubén Beltrán, cronista de la ciudad

Rubén Beltrán Acosta, cronista de la ciudad de Chihuahua y quien será homenajeado este viernes a partir de las 19:00 horas en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra, resume no sólo las casi tres décadas que lleva ocupando ese cargo, sino su personalidad modesta y humilde con una frase tan sencilla como su forma de ser: “Yo no he hecho más que mi deber”, dice, en referencia al homenaje que se le rendirá esta tarde, en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra.

Hablado de ese deber, relata que una de sus máximas satisfacciones como director del Archivo Histórico de la capital del estado fue precisamente el rescate de lo que bien puede calificarse como la memoria de la sociedad chihuahuense. “Sacamos del sótano del Palacio Municipal cajas enteras de documentos arrumbados, y las convertimos en uno de los lugares en su tipo más bellos y completos del país”, comenta, con emoción.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Foto: Archivo OEM

En ese sentido, actualmente se considera un hombre “bastante rico”. “Tenemos (en el Archivo) cerca de tres millones de papeles”, subraya, añadiendo que ahora se encuentran perfectamente ordenados y listos para cualquier visita, ya sea de curiosidad o consulta. Asegura que algunos de esos documentos tienen medio milenio, y para ejemplificar cuán completo es el lugar, dice tener no sólo un solicitud por escrito del fundador de El Heraldo de Chihuahua, dirigido al ayuntamiento, para poder pegar pósters publicitarios del periódico, sino la credencial del primero de sus reporteros, don Gilberto Tapia.

Sin dejar de lado su casi natural recato para hablar de sí mismo, ve en el citado reconocimiento que se le hará, “un acto de amistad, de mis compañeros y amigos del grupo de historiadores del Parque (Revolución), así como del alcalde Marco Bonilla y la gobernadora Maru Campos, con quienes también me une una relación de amistad, no sólo de trabajo”, añade.

El evento programado para esta tarde, de acuerdo con el comunicado oficial, es “en conmemoración de sus casi 30 años de trayectoria como cronista y guardián del Archivo Histórico de la capital de la entidad”. Pero son varias cosas las que se quedan en el tintero.

Por ejemplo, y más allá de su evidente e innegable pasión por la historia, en su labor como activista social, al menos 23 colonias de esta capital deben acreditársele a él como fundador, siempre en defensa del derecho a la vivienda. Como artista, igualmente ha dejado ese mismo número de obras desperdigadas en la ciudad (Ángel Trías y La Burrita, por ejemplo) y en su tierra natal, Santa Eulalia (El minero).

Al respecto de la obra que adorna el parque Ventura Romero (y que de hecho se conoce popularmente como “La burrita”), recuerda que el compositor chihuahuense no quería una estatua suya, y muchos cuestionaron la elección de Beltrán Acosta, elaborada en estuco y cemento blanco, excepto el homenajeado. “Te hicieron la misma pregunta que a mí cuando lleve ese tema a mi disquera”, recuerda entre risas que le dijo el cantautor. “’¿Por qué (cantarle a) una burra y no una mujer bonita?”.

Foto: Archivo OEM

Sin contar el diseño del premio Teporaca y las medallas Benito Juárez y José Vasconcelos y por si su obra escultórica y trabajo social no bastasen, el profesor Beltrán ha destacado a lo largo de su trayectoria como escritor (varios de sus libros y crónicas históricas han obtenido galardones a nivel nacional) y orador. Un auténtico estuche de monerías, como suelen definirlo algunas personas que lo admiran.

“Ha sido un honor ser testigo y fedatario del devenir histórico de la ciudad por 28 años”, comenta en relación a su oficio de cronista citadino, pero sin hacerlo sobre el adjetivo de honorario que va después de ese cargo. Y es que en el lapso mencionado, él sólo ha devengado su salario como director del Archivo Histórico, sin cobrar un centavo por lo que vuelve a definir como “un gusto y un auténtico privilegio”.

A punto de cumplir 88 años de edad, comparte la filosofía de Onelio Jorge Cardoso en su cuento “Francisca y la muerte”: siempre hay algo que hacer como para pensar en morirse. “Me siento todavía con mucho vuelo. Aún quiero aportarle a mi querida Chihuahua más libros”, comenta, optimista, argumentando que tiene siete de ellos inéditos.

Y aunque sí sabe que “todos tenemos esa inevitable cita tarde o temprano”, aún se siente apto para un nuevo proyecto escultórico, y ni pensar en dejar de trabajar, proponiendo en ese sentido al Congreso Local la celebración del bicentenario de su establecimiento, así como una sesión solemne para conmemorar ese mismo periodo de gobernadores en la entidad, que inició don José Urquidi y llega al presente con Maru Campos.

Rubén Beltrán, cronista de la ciudad / Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

También, y pese a que en algunos historiadores puede ser un tanto ocioso el contestar a “¿qué tal si…?”, don Rubén se despide diciendo lo que haría si volviera a nacer: “Pediría volver a tener los mismos integrantes de mi familia, pues considero que la que tengo es una bendición de Dios”.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“Asimismo, pediría la oportunidad de despedirme en un momento dado con el perdón de toda la gente que yo haya ofendido, y ser lo más perfecto posible en los valores inculcados por mi madre”, dice añadiendo al respecto que todos los días saluda a la Virgen de Guadalupe de su parte.

“Pero sin lugar a dudas, si volviera a nacer, volvería a ser un fedatario y un estudioso de la historia”, finaliza.

El homenaje a don Rubén Beltrán Acosta será este viernes a partir de las 19:00 horas en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra, y la entrada a este evento será libre.