Silvia González gana Concurso Nacional Premios Demac 2019-2020

“DEMAC es una asociación civil que se dedica a promover la escritura en las mujeres como una especie de catarsis, da talleres y seminarios y siempre hace concursos en el año de historias que se atreven a contar las mujeres, algunas duras, otras tristes, así como de superación personal y esta asociación tiene como 30 años y es internacional”, así lo informó Silvia González, ganadora del primer lugar en el Concurso Nacional Premios DEMAC 2019-2020, para mujeres que se atreven a pensar y proponer con su libro “Mexicanas al grito de… ¡YA BASTA! Testimonios de violencia hacia las mujeres, y quien cuenta con una trayectoria de 15 años en la escritura.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“El certamen en el que participé se llamó ‘Para mujeres que quieren cambiar algo, alto a la violencia’, entonces se me hizo muy interesante, ya que traía en la cabeza la idea el tema de la Sierra Tarahumara de las violaciones de las niñas de 15 años donde las casan con hombres más grandes, o las cambian por bienes, hay mucho patriarcado todavía allá”, señaló.

Tras ser la triunfadora de este concurso dijo: “Estoy muy contenta y ocupada de promover esta historia no por la lectura que tenga, si no por llevarla a conocer a la vida real, he estado platicando con algunas diputadas para poder parar estas violaciones, ya que los pueblos indígenas tienen sus propias leyes, que están avaladas por las Leyes de Usos y Costumbres de los Pueblos Indígenas, entonces ellos no castigan la violación con cárcel, sino resarciendo el daño que viene siendo casando a la niña de 14 años con el hombre de 30 años o pagando un bien”.

Foto: Cortesía | Silvia González

DATO:

La escritora ya se encuentra trabajando en su siguiente obra donde toca el tema de la reencarnación