Silvia Zanella presenta su libro El futuro del trabajo es femenino

Tras más de 15 años de experiencia desempeñándose como directora de marketing en distintas compañías multinacionales, la periodista y oradora Silvia Zanella ha analizado los puntos débiles del mercado laboral, dedicando parte de su carrera a plantear propuestas sobre cómo podrían mejorar.

Durante ese tiempo llegó a la conclusión de que para mejorar las condiciones y lograr cooperación dentro de los equipos de trabajo, es necesario tener mayor sensibilidad. Esta tesis la plasmó en un libro titulado El futuro del trabajo es femenino, donde explica por qué son necesarias las habilidades emocionales para una mejor organización.

“Necesitamos un cambio en nuestra mentalidad, y para ello debemos ser un poco más femeninos”, comentó a El Sol de México. “No pasará de la noche a la mañana, si te soy honesta hay muchos deseos en este libro de cómo me gustaría que fuera, pero al mismo tiempo fui afortunada para ver las diferencias”.

Se terminó de escribir a finales de 2019, cuando el mercado laboral era muy diferente al de hoy. En aquel entonces, según recuerda, le decían que su trabajo parecía de ciencia ficción, porque sus ideas sobre mejores condiciones que reduzcan el nivel de frustración en los empleados estaban muy lejos de convertirse en realidad, pero después llegó la pandemia y muchas cosas sucedieron.

En su opinión, lo más importante es mantener la cultura de colaboración que nos dejó la cuarentena, en lugar de fomentar la competitividad.

“Es crucial en un mundo donde la información sí juega un papel importante, estamos tan interconectados, que no puedes sacrificar la comunicación y las relaciones, no puedes trabajar sin establecer redes y tener confianza con tu gente, si tú no lo haces, alguien más lo hará por ti”

Al respecto del incremento en el uso de gadgets y máquinas para optimizar las tareas, advirtió que si no se cuida el enfoque, las empresas podrían terminar perjudicadas, y perdiendo sus valores.

“Si no le damos una visión a la tecnología, se va a priorizar la eficiencia en lugar de la ética. Debes tomar en consideración las dificultades de la gente, la diversidad y la parcialidad, debes tener a alguien que tenga en mente cómo queremos que la tecnología se incorpore al mercado laboral”.

Actualmente Silvia trabaja en una consultoría que trabaja con empleados jóvenes alrededor del mundo, y con base en ello afirma que si bien los cambios no se verán pronto, serán las nuevas generaciones las que los impulsen.

“En Estados Unidos hay un fenómeno llamado “La gran renuncia”, porque la gente ya no está dispuesta a quedarse en lugares donde se sienten mal. Estos dos años nos enseñaron sobre prioridades, queremos que nuestra salud mental esté bien. No es un juego, pero ya no quieren sufrir, mucha gente está renunciando sin tener un nuevo trabajo”, finalizó.