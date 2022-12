¿Sin planes para el jueves? Asiste al evento "Lennon en El Lerdo"

Este jueves 8 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde en el Parque Lerdo se llevará cabo el evento “Lennon en el Lerdo” donde los artistas y bandas que estarán cantando rendirán un homenaje a la banda The Beatles y John Lennon por lo cual interpretarán sólo medías de ellos, de igual forma el espectáculo tiene causa social, ya que los asistentes, si así lo desean, pueden llegar con un juguete, que no sea bélico ni use pilas, los cuales se entregarán en esta temporada navideña a la escuela primaria Ford.

Uno de los organizadores, Elvis Vidales, indicó cómo nació este proyecto: “Unos amigos y yo viajamos a Nueva York y nos tocó presenciar un tributo que les rindieron a esta agrupación, así como a John, el día 8 de diciembre que fue cuando lo asesinaron, veíamos cómo la gente llegaba con sus guitarras y cantaban, todavía eran las 11 de la noche y los fans de ellos seguían llegando para cantar, entonces de ahí surgió la idea de hacerlo en Chihuahua”.

Hasta este momento las agrupaciones que van a participar en este espectáculo son: el solista JC Abbud con su guitarra; la banda “Nowhere Men”, la cual está integrada por Luis Chávez “Moño”, en el bajo; Elvis Vidales, guitarra; Pepe Salinas, guitarra; Esteban Laphond, voz y teclado; René Laphond, coros; y Toño Pérez, batería; asimismo, el proyecto artístico “Los Monstruos”, ellos son:

Ricardo Maldonado, batería; Rodolfo Romero, voz; Heber Romero, bajo y voz; Jorge Ibarra, guitarra y voz; y finalmente el dueto “Los Oldies 60s Los Charlys” formado por Carlos de la Rosa "Kaliman" y Carlos de la Rosa Jr.

Elvis Vidales dio a conocer que este show es gracias a la iniciativa de él y sus amigos, totalmente independiente, sin apoyo de ninguna institución de gobierno o de la Iniciativa Privada, y quien hace una atenta invitación al público en general para que asistan y lleven un juguete nuevo o usado para poder entregarlos a los niñas y niños de dicha escuela.

De igual forma las personas que deseen participar y cantar melodías de los homenajeados pueden hacerlo, sólo tienen que contactarlos el día del evento para ajustar horarios.