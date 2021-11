Sube a escena “El Ornitorrinco”, el 19 y 26 de noviembre

La obra teatral ‘El Ornitorrinco’, de Humberto Robles, para adolescentes y adultos, regresa a la escena chihuahuense con las actuaciones de: Ana Caro, Mauricio Torres, Alfredo Flores y Oswaldo Tarrés y la dirección de Ernesto Medina, subiendo a escena los días 19 y 26 de noviembre en Caja Noir que se ubica en Corregidora #2100, esquina calle 21ª, colonia Santo Niño, a las 20:00 horas.

El ornitorrinco es una especie de mamífero semiacuático endémico del este de Australia y de la isla de Tasmania, único en su especie, y, dadas sus extrañas características su clasificación fue motivo de debates y el texto de Robles hace una analogía sobre este animal y la sexualidad, poniendo el dedo en la llaga sobre esa necesidad del ser humano de clasificar, de poner etiquetas.

El texto no tiene desarrollo de línea anecdótica, sólo situaciones que no construyen ni desarrollan personajes, y se sostienen por el planteamiento de comportamientos, sin embargo, queda en el ámbito de la exposición porque no hay profundidad en los personajes ni consecuencia o repercusión de las acciones. El autor apela a sostener su propuesta con el prejuicio de su lector, si éste no lo tiene, poco hay en el texto.

Foto: Moisés Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

En esta puesta en escena habrá sexo, mucho sexo, y risas, muchas también, pero el gran invitado en las tablas es la interrogante que muchos en algún momento han acariciado en la mente sin atreverse a verbalizarla o tal vez siquiera darle una segunda vuelta en la conciencia: ¿Qué pasaría si una relación sentimental y sexual se abre a un tercero?

Una buena opción para ir con tu pareja, donde el público saldrá con un gran mensaje, si deseas asistir puedes realizar tus reservaciones al 614-175-7546.

DATO:

Esta trama se estrenó por primera vez en el país hace 20 años, en una época cuando aún se consideraba muy controversial ‘desnudar’