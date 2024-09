Sube a escena la obra "Human Waste" en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra

Uno de los proyectos ganadores del programa Red de Teatros es la obra “Human waste”, donde también la danza estará presente en esta puesta en escena que se llevará a cabo el 20 de septiembre en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra, a las 19:00 horas, y tiene una duración de 1 hora aproximadamente y tiene clasificación B, para adolescentes y adultos.

El elenco está conformado por: Dulze Loera, Yadira Lozano, Abraham Baltiérrez, Luis Zamora, Miguel Uribe, éste último creador y director del proyecto, el cual está a cargo de la compañía Hiperbóreo Laboratorio Escénico; y en la escenografía y diseño visual está Violeta Minjárez.

Sobre la obra, el autor indica que es una crítica escénica a la sociedad capitalista que ha delegado la importancia fundamental de la naturaleza para la vida digna de la sociedad humana.

“En esta obra se retratan escenas de la vida contemporánea en las cuales, lamentablemente, priorizamos la apariencia y la moda como elementos fundamentales para la humanidad, además de la interacción excesiva con dispositivos electrónico quedando sumergidos en las redes sociales y su entretenimiento esporádico, ¿en qué momento ocurrió que preferimos interactuar con un aparato que con quien tenemos al lado?”, señaló.

De igual manera, expresó que la vida diaria se ha convertido en un reality show, donde se consumen risas, cualquier caída es como un refrigerio y la violencia está en ascenso.

Considera que es una neblina de control mediático ante el mercado capitalista, el cual, de igual modo, no permite ver la ola de destrucción que deja en el medio ambiente terrestre, aéreo y marino, además de las múltiples afectaciones sociales y emocionales.

Dio a conocer, que de igual manera le parece fundamental exponer estás problemática a los jóvenes y a la sociedad en general para promover una cultura de no consumo excesivo, no enajenación en dispositivos electrónicos y no contaminación y así tal vez mirar a un mejor mañana esperando sembrar la conciencia por el cuidado del planeta y todos los seres que en ella habitan.

Hiperbóreo Laboratorio Escénico

Es una compañía orgullosamente chihuahuense con más de 7 años de experiencia en la creación de espectáculos de calidad y con mensaje social, la cual nace a raíz del taller de Creación Coreográfica impartido por la becaria del Fonca, Carolina Cortez Zepeda, dentro del Festival Nellie Campobello 2016, dando como resultado el montaje coreográfico "Cicatrices" una historia en la piel, con una función dentro del marco del mismo festival en el Teatro de los Héroes.

También se presentó la obra dentro de las Caravanas Artísticas FICh 2017 y ya como Hiperbóreo Laboratorio Escénico dio a conocer el proyecto "Ausencias", bajo la dirección de Amaranta Chávez, de igual modo en las Caravanas Artísticas FICh 2018, además de presentarse en diversas ferias, festivales, kermeses, recintos y foros culturales del estado de Chihuahua.

Ahora toca la dirección de Miguel Uribe con la obra Human Waste, obra seleccionada dentro del programa de la Secretaría de Cultura Red de Teatros 2024.

Cabe indicar que los boletos tienen un costo de $150.00 entrada general y se pueden conseguir por messenger del Facebook Hiperbóreo Laboratorio Escénico o al 614 604 13 33.