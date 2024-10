¿Te gusta cantar? Realiza OFECH audiciones para formar parte del musical "El Mesías de Händel"

¿Consideras que tienes voz peculiar para pertenecer a un coro?, llegó la oportunidad, la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua (OFECh), llevará a cabo audiciones para que formes parte de la primera parte musical de “El Mesías de Händel: coro #7 and he shall purify” que se realizará el 13 y 14 de diciembre en Chihuahua y en los campos menonitas en Cuauhtémoc.

Te puede interesar: Ofrecen OSUACh y Grupo de Teatro un concierto interactivo en el Colegio Riberas

La audición será presencial el día 8 de octubre, a las 19:00 horas en la Sala de Ensayos de la OFECh, es necesario y obligatorio llenar el formulario https://acortar.link/p0p7AU, es de destacar que la participación contará con un apoyo económico para cada integrante, cualquier duda puedes comunicarte al número telefónico 614 414 4438.

No lo dudes más, participa y posiblemente la OFECh sea la plataforma donde te puedas desarrollar artísticamente a otro nivel, ya que hoy en día tras la gira que realizó recientemente la orquesta por el país está considerada como una de las mejores de México.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

El oratorio es un género musical dramático sin puesta en escena, ni vestuario, ni decorados; está compuesto generalmente para voces solistas, coro y orquesta sinfónica, a veces con un narrador, su tema es frecuentemente religioso (historias de la Biblia o del Evangelio, de la vida de Jesús o de las vidas de santos, entre otros.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Pero también puede ser profano (héroes mitológicos, temas históricos, himno a la naturaleza, y más), formalmente bastante cercano a la cantata y a la ópera, el oratorio comprende generalmente una obertura, recitativos, arias y coros.

Cultura UACH es sede del 48 Congreso Mexicano de la Ciencia del Suelo

Musicalmente casi idéntico a la ópera, aunque con más énfasis en los coros, solía tener una temática religiosa y no era escenificado, esto es, era ejecutado al modo de las actuales "versiones de concierto". A diferencia de la ópera, casi siempre en italiano, los oratorios solían escribirse en lengua vernácula, el más famoso ejemplo es El Mesías de Händel.

Cabe destacar que la OFECh ha forjado una vasta oferta musical que incluye además de los tradicionales conciertos, galas de ópera, conciertos conferencia, óperas concierto, conciertos didácticos infantiles y de música mexicana; ocupando un lugar especial los montajes de las óperas “El Barbero de Sevilla“, “La Traviata“, “La Bohéme“, “Madame Butterfly“, “Elíxir de Amor“, “Rigoletto“, “Pagliacci“, “Luisa Fernanda“, “Tosca“ y “Un tranvía llamado deseo”, entre otras.