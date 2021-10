Antonio Zúñiga es una institución en la dramaturgia

El parralense Antonio Zúñiga tiene una prolífica carrera de 38 años, quien actualmente está a cargo de la Dirección del Centro Cultural Helénico, consolidado esfuerzos de descentralización cultural hacia toda la república.

Sus inicios señala: “Yo estudié en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Administración de Empresas, y en el último semestre me tope al gran director chihuahuense Octavio Trías, para hacer yo mi servicio social entre al grupo de teatro de la universidad y una vez que el teatro me mordió me engulló y ya no salí de ahí”.

Fotos: Cortesía / Antonio Zúñiga

“Yo soy multifacético, y no es por presunción, soy actor, director de teatro, dramaturgo, me dieron el Premio Chihuahua 2012, también soy ganador del Premio Nacional de Literatura Fuentes Mares 2014, entre otras más”.

Sus obras se presentan en distintos escenarios de México y otros países. Directores mexicanos como Rodolfo Guerrero, Marco Pétriz, Richard Viqueira, José Alberto Gallardo, Juan Carrillo, Sandra Félix, Gabriela Pérez Negrete, Abraham Jurado, Luis de Tavira, Rocío Belmont, y extranjeros como Pepe Ramos Arteaga, de España, David Villegas del Teatro San Martín de Caracas, y Andrés Montero del taller nacional de Costa Rica, han montado sus obras con gran éxito. Ha sido traducido al inglés y al portugués. Y ha sido editado en España, Brasil, Colombia y México. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores, 2017. Es Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares, 2016, Es Premio Chihuahua 2012. Premio Nacional de Dramaturgia 2003 de la Universidad de Nuevo León, Premio Internacional de Guiones de Cortometraje de la Universidad de la Laguna, Tenerife, España 2006. Mención Honorífica del Premio Manuel Herrera de Querétaro 2002. Mención Honorífica en Premio Nacional de Dramaturgia de Nuevo León 2005.

DATO

“Una Luna de pinole” es una de las pocas obras para niños en el país que ha sido tomada como libreto de ópera, siendo estrenada en el FIC 2003, misma que fue participante del XI Festival Internacional de Teatro de la Habana, Cuba