Ensayan hasta 12 horas diarias para “La golondrina y su príncipe”

Los ensayos del espectáculo multicultural “La golondrina y su príncipe” continúan llevándose a cabo con todo el elenco que participará, donde Alberto Espino, director de este proyecto artístico, está al frente de los ensayos, quien, a través del micrófono y bocinas que ya se encuentran en su lugar correspondiente alrededor del escenario, daba las indicaciones a los actores y actrices sobre el desempeño que tienen que llevar a cabo, así como los tiempos.

Este show masivo musical se estrenará este 11 de noviembre en el parque El Palomar, siendo 12 funciones las que se llevarán a cabo, estando programada cada una de ellas a las 7:30 de la tarde, por lo cual el acceso al foro se cerrará a las 7:15 para dar inicio a la hora establecida, siendo un evento totalmente familiar gratis, contando, de igual forma, con los créditos de Alberto Espino en la música, letras, libretos y orquestaciones, basándose en los escritos de Oscar Wilde.

Local Foro del Arte de Chihuahua se manifiesta por inversión en “La golondrina y su príncipe”

ACTOR MIGUEL AGUIRRE

Uno de los actores que integra el elenco es Miguel Aguirre, quien es un comediante, imitador, conductor, conocido a nivel nacional, y quien dio a conocer su opinión sobre este proyecto: “Estamos muy contentos, es un proyecto que llevamos mucho tiempo preparándolo, con desmañanadas, desveladas, sacrificios familiares e inclusive de otro trabajo, pero trabajar con el maestro Espino es una de las mejores experiencias que me ha dejado en la vida desde 1995.

“A partir de esa fecha, he trabajado con Alberto en diferentes proyectos como ‘Cristo Super Estrella’, ‘El día que nos dejemos de querer’, entre otros más, y pues el que me haya considerado para participar de nuevo es una gran satisfacción que me da como artista, aquí desempeño el personaje del búho, y es quien le da el punto clave a la golondrina para que ella sepa qué, cómo y dónde hacer”, dijo Miguel.

Miguel Aguirre / Foto de: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

“Ahorita estamos a marchas forzadas por lo cual estamos practicando de 10 a 12 horas diarias, siempre el trabajo con el maestro Espino es muy arduo, empezamos mínimo con 5 horas, fueron incrementado a 8, después 10 y 12, pero lo hacemos con mucho orgullo porque queremos presentar a Chihuahua una puesta en escena que se merece; así que el hacer mancuerna con Alberto es una experiencia de mucha disciplina, respeto, creo que pocos laboran como él lo hace, con mucha calidad y que nos da el lugar como artista eso es lo más importante”, indicó el polifacético actor Miguel.

“A los chihuahuenses les digo que nos acompañen, somos más de 300 personas trabajando, entre actores, coreógrafos, escenógrafos, personal de vestuario, dirección, iluminadores, para que se den cuenta de la labor que se realiza en Chihuahua para Chihuahua por artistas chihuahuenses y será un placer ver la explanada llena”, finalizó.

ACTRIZ PAMELA MARTÍNEZ

Por otra parte, la actriz y soprano chihuahuense Marcia Pamela Martínez Navarro dará vida a una sirena, indicando que será una historia de mitos y cuentos, “la sirena es parte de uno de los cuentos que están dentro de la historia, entonces es una figura mítica que aparece cuando el hombre relata la fábula y habla de todos los personajes que él ha visto. Recibí la invitación para participar en la audición en el mes de julio, después de presentar mi trabajo me hablaron para informarme que había obtenido el papel”.

Pamela Martínez / Foto de: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Martínez Navarro cuenta con más de 20 años de trayectoria, indicando que su profesionalización la inició en el 2000 en la Facultad de Artes y actualmente es maestra de la misma, en el área de canto, quien considera que es muy importante mantenerse activos en la escena musical, asimismo, informa que es la primera vez que trabaja con Espino y como jefe que es señala: “Valoro mucho el trabajo que ha hecho, las horas de dedicación y el empeño que pone para que cada uno de los cuadros quede a la perfección, que es lo que exige, y pues de eso se trata de poder mostrar lo mejor de nuestro trabajo a la comunidad en general, y es una persona dedicada al 100 por ciento al proyecto y quien nos hace sacar lo mejor de nosotros mismos”.

“Lo que siempre me llevo en cada trabajo es la convivencia con mis compañeros y crecemos más al ver a los demás hacer lo que les gusta hacer en cada una de las disciplinas, como segundo, es la oportunidad de estar en un espectáculo de esta magnitud y creo que a final de cuentas compartimos nuestra esencia, espíritu, por lo cual invito a mis compañeros del medio artístico a que apoyen al talento local, entre tanta polémica lo que tenemos que rescatar y valorar es precisamente el talento que tenemos en Chihuahua, que todo esto que se ha originado alrededor del show sea un parteaguas para valorar lo que realmente lo que somos y crear una comunidad donde no se excluya a nadie y todos seamos partícipes”, dio a conocer la soprano Pamela Martínez.

Teatro La golondrina y su príncipe: espectáculo que Chihuahua se merece: productor

DÓNDE OBTENER LOS BOLETOS

Los boletos para la sección de foro son gratuitos y se reparten a partir de este próximo lunes 7 a jueves (previo a los días de las funciones), en los módulos de “La golondrina y su príncipe” instalados en los siguientes puntos: Teatro de los Héroes, Feria de Santa Rita, Casa Chihuahua, Centro Comunitario Villa Juárez, Centro Deportivo Tricentenario y Teatro de la Ciudad, en un horario de 08:00 a 13:00 horas, hasta agotar existencias, se darán hasta 2 boletos por persona.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

ELENCO

La golondrina (cantante), Carmen Ferrá

La golondrina (bailarina), Cristina Reynoso

La golondrina (ballet), Karime Torres

El príncipe, Mario Tadeo

Oscar Wilde, Jako Navarro

El hombre que contaba historias, Eduardo Meraz

Juez/el búho, Miguel Aguirre

El alcalde, Pepe Reza

Concejal, Abraham Magaña

Costurera, Ana Sáenz

Sirena, Pamela Martínez

Joven madre, Josefina Espino/Lucy Ledezma

Fundidor 1/sereno, Armando Mantilla

Fundidor 2, Alonso Jiménez

Fundidor 3, Luis Daniel Hernández

Golondrina mamá, Susana Talamantes

Abuela desalmada, Penélope Padilla

Cerillera, Silvana Valle

Cerillero, Luis Raúl Ríos

Hijo de la costurera, Favio Paredes/Nicolás González

Asistente del hombre que contaba historias, Cheryl Tovar

Gnomo, Renata Mantilla

CORO

Aldo Carrera

Alejandro Soriano

Alejandro Terrazas

Alonso Jiménez

Ana Sáenz

Aracely Cabral

Armando Mantilla

Eduardo Cano

Eduardo Meraz

Elisa Haro

Evanelly Morales

Liliana Ordóñez

Lucy Ledezma

Luis Daniel Hernández

Mariana Camorlinga

Nadia Acosta

Patricia Bugarini

Pepe Reza

Rubén Isaguirre

Susana Talamantes

Valeria Chavarría

Vanessa Rojas Vértiz

COMPARSA

Brandy Robles

Cinthia Rodríguez

Cheryl Tovar

Edén Ríos

Elisa Berna

Huber Frías

Jerry Sierra

Luis Chávez

Marcela Noble

Renata Mantilla

Ricardo Meza

Robin Magaña

Salvador Meza

Valeria Ruvalcaba

BAILARINES

Alexis Ruiz

Andrea Almora

Andrea Sánchez

Artemisa Pérez

Claudia Ramírez

Emmanuel Gallardo

Fernanda Jiménez

Jéssica Alfaro

José Miguel Carrillo

Karime Torres

Kristel Valles

Lilian Irigoyen

Marian Dusterwitz

Mariana Laphond

Melissa Pérez

Olga Hernández

Oziel Aguilar

Regina Carrillo

Rubén Quintero

Said Franco

Sebastián Sánchez

Vanely Contreras