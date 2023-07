Finaliza Festival de Monólogos su edición con la obra “Lengua madre”

Este 21 de julio se llevará a cabo la función “Lengua madre”, en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra, a las 19:00 horas, proyecto teatral gratis que forma parte del Festival de Monólogos-Teatro a una sola Voz, siendo este monólogo el último que se presenta en esta edición 18 en Chihuahua capital, y en esta ocasión será inclusivo donde estará presente una persona para traducir en lenguaje de señas a las personas sordo-mudas.

La puesta en escena "Lengua madre / Diidxa' ni guxana laanu (en zapoteco)" aborda la pérdida de identidad oral, presentada por Teatro del Tolok, bajo la dramaturgia, dirección y actuación de Freddy Palomec Guzmán, originario de Veracruz, y quien habló con este medio de comunicación sobre el tema.

“Es un espectáculo unipersonal, en el que a partir de mi propia experiencia hablo de la pérdida paulatina de las lenguas originarias de nuestro país, no lo quiero llamar denuncia, pero al final termina siendo un poco de eso, de renuncia, reclamo, poner en evidencia, en el ojo, que hay algo que está pasando, y que o no nos damos cuenta, no lo queremos ver, o no nos importa, pero es real.

“El español no es nuestra lengua original en este país, nosotros teníamos otras, las cuales fueron desapareciendo cuando llegaron los españoles empezó todo eso del mestizaje; mis papás, ya murió mi padre y mi madre aún vive, somos zapotecos hablantes.

“Entonces desde hace tiempo he querido hablar sobre este asunto que es mucho más grande, donde se abordan temas como el idioma, el origen de dónde venimos, lo que somos, lo que implica migrar a otros lados y muchas veces lo hacemos no porque queramos, sino porque hay necesidad de hacerlo, ya que muchas veces donde se encuentran no hay lo que necesitan mínimamente para poder subsistir, son muchos temas.

“Luis Mario Moncada que es uno de los teatristas más connotados en México describe la obra como una gran geografía emocional muy intensa; quiero mencionar que este proyecto me llevó a cabo alrededor de cinco meses escribirlo y me resulta muy satisfactoria porque finalmente logré cumplir una promesa, que era hablar sobre algo que me importaba, además de ofrecerlo, a través de mi oficio, como un homenaje a mis padres, entonces me ha dejado satisfacciones sobre todo emocionales grandísimas que resultan muy emotivas.

A pesar de que es una historia personal la gente se siente identificada, es cuando la obra trasciende de lo personal a lo general, tiene una duración de una hora y lleva hasta el momento nueve presentaciones, trabajo que está enmarcado en el Festival de Monólogos-Teatro a una sola Voz, siendo el festival más importante de este país, único en su tipo en todo Iberoamérica, quizás en el mundo, ya que cuando he hablado con mis colegas de otros países me indican que no hay este tipo de programas en su nación, donde en esta ocasión son 14 compañías divididas en dos circuitos están recorriendo diversos estados de la República Mexicana.