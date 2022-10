Halloween: Atrévete a sentir el verdadero terror con la obra de teatro “Esquizofrenia”

Si buscas una obra de teatro que te lleve al límite, te estremezca, te haga vibrar y sentir mucho miedo, “Esquizofrenia” es totalmente para ti, esta increíble demostración artística hará que permanezcas al filo de tu asiento durante todo el tiempo.

Debido a que nos vamos poco a poco acercando a los festejos por Halloween, las películas de terror y las obras de teatro con un ambiente misterioso no pueden faltar, es por ello que te recomendamos la obra de teatro “Esquizofrenia” que maneja una trama de terror psicológico y creemos que una vez que la veas, será de tus favoritas.

Ésta obra de teatro se presenta normalmente en el Teatro Xola en Ciudad de México, pero debido a su éxito, se encuentran ofreciendo funciones en otras partes del país y ahora le tocó el turno a Chihuahua.

¿De qué trata la obra de teatro “Esquizofrenia”?

Primero hay que empezar diciendo que la obra de teatro “Esquizofrenia” está dirigida y actuada por Rafael Perrín, quien también dirige la obra de teatro “La Dama de Negro”, lo que da garantía al excelente trabajo de la puesta en escena, una vez diciendo eso, vamos con la trama.

La historia aborda la vida de un psiquiatra que se interna en un hospital psiquiátrico buscando encontrar la cura contra la esquizofrenia/Foto: www.esquizofrenia.mx

La historia aborda la vida de un psiquiatra que se interna en un hospital para enfermos mentales buscando encontrar la cura contra la esquizofrenia.

Luego de terminar su estancia en el hospital psiquiátrico, el doctor decide compartir sus resultados con sus colegas mediante una ponencia; poco a poco, mientras más situaciones va recordando, las cosas se van saliendo de control.

En ese momento, la mente del protagonista y del público entran en tal conflicto que cuesta muchísimo distinguir entre la realidad y la ficción, mostrándonos así cómo es la vida de alguien que lidia a diario con la esquizofrenia.

Durante la obra de teatro se genera una atmósfera de tensión y desconcierto, algo que le ha ayudado a recibir elogios por parte de la crítica.

La obra de teatro "Esquizofrenia" te mantendrá al borde del asiento/Foto: www.esquizofrenia.mx

Algo super interesante de la obra es que realmente el escritor y actor, Rafael Perrín, se internó durante tres días en un hospital psiquiátrico para conocer sus entrañas y encarnar mejor al personaje.

Sin embargo, durante toda su estancia tuvo miedo de que le detectaran algún problema mental y ya no le permitieran salir de ahí.

¿Cuándo y dónde ver la obra de teatro “Esquizofrenia” en Chihuahua?

Si buscas arrancar con todo los festejos para Halloween y no quieres perderte esta obra, acá te dejamos cuándo y dónde se presentará.

¿Cuándo? 27 de octubre del 2022

¿Dónde? En el Teatro de los Héroes. Dirección: Av División del Nte 2301, Altavista, 31200 Chihuahua, Chih.

¿A qué hora? A las 7 pm

Los precios de la obra de teatro van desde los 350 pesos hasta los 500 pesos/Foto: www.esquizofrenia.mx

¿Cuánto cuestan los boletos para la obra Esquizofrenia?

Los boletos para disfrutar de esta obra tienen distintos costos dependiendo del lugar donde quieras sentarte y son los siguientes:

Balcón $350 pesos + $55 pesos de cargo por servicio

Plata $400 pesos + $62 pesos de cargo por servicio

Accesibilidad $400 pesos + $62 pesos de cargo por servicio

Oro $450 pesos + $70 pesos de cargo por servicio

VIP $500 pesos + $78 pesos de cargo por servicio

