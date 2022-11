La golondrina y su príncipe: espectáculo que Chihuahua se merece: productor

El productor y director del espectáculo “La golondrina y su príncipe”, Alberto Espino resalta en entrevista la importancia del espectáculo multidisciplinario que se estrena en esta capital el 11 de noviembre, es un evento que “Chihuahua se merece” por su calidad e infraestructura de primer nivel y la actuación de artistas locales aunado a que la derrama económica se queda en la entidad.

Agrega que este proyecto cuenta con vestuario, escenografía, iluminación y robótica especial para que el público que asista de manera gratuita tenga oportunidad de gozar de un show con alta tecnología fusionada con la actuación de niños, jóvenes y adultos de Chihuahua quienes desde el mes de agosto se preparan para ofrecer sus mejores interpretaciones.

En el Parque El Palomar se realizarán las presentaciones durante cuatro fines de semana y esto es gratis para todo público, reitera el director de esta producción, el chihuahuense Alberto Espino quien manifiesta su admiración por el equipo de artistas que toman parte en este espectáculo de quienes afirma merecen un pago digno y el cuál, indica, recibirán.

“Creo que hay mucho talento, he tenido muchas sorpresas agradables con los artistas locales y creo que Chihuahua está listo para dar ese brinco, si dejáramos de permitirnos ser manipulados por factores políticos y pusiéramos la cultura aparte, lograremos dar ese salto”.

Sobre los anhelos que desea vivir en el teatro indicó: “Que con “La golondrina y su príncipe”’, nos permitan mostrar nuestro trabajo tal y como es a la gente y que sean ellos mismos los que juzguen, como siempre, el público, en el cual siempre me he puesto en sus manos, porque creo que la crítica, aún y que me ha sido favorable, al final quien tiene la última palabra es el espectador”.

El chihuahuense considera que lo hace diferente en su quehacer teatral a los demás ha sido sus filias, fobias, preferencias, influencias, pasiones, preparación, asimismo, dice, nunca ha conocido el talento, lo que ha conocido es el trabajo y disciplina.

La golondrina y su príncipe” es comparable con un evento de nivel internacional y Chihuahua se lo merece”, afirma el escritor y director quien continúa invitando a los ciudadanos a que disfruten de este proyecto que inicia el próximo 11 de noviembre y a partir de esta fecha, comenta, el público podrá constatar la dimensión de la escenografía, robótica y esculturas que han sido montadas para el show, lo cual, subraya, todo se quedará en resguardo del Municipio que podrá usarlo en eventos posteriores”.

Indica que son muchas obras que han marcado su vida, “este proyecto La golondrina y su príncipe no han entendido bien que no es precisamente una obra de teatro, es un espectáculo multidisciplinario, donde todas las artes están representadas, es como mi forma de tratar de hacer algo moderno de lo que era el teatro antiguo griego, ya que soy apasionado de los trágicos griegos, desde Eurípides, que me han marcado y he visto óperas al aire libre; cuando tenía 18 años íbamos de mochileros a Europa y viajábamos en los trenes mis hermanos y yo, ver las óperas en los parques para todo el público me era muy conmovedor, donde han logrado desarrollar la cultura para toda la gente donde diferentes estratos sociales disfrutan este arte hoy en día, entonces los espectáculos que más me han tocado serían donde se combinan muchas de las artes”.

Finalmente expresó que éste es un estreno mundial y al terminar las funciones en Chihuahua se presentará donde lo inviten.

“DÉJENME TRABAJAR”: ESPINO

El director artístico del espectáculo se defiende ante lo que considera un ataque político, resalta que el contrato que estableció con la Presidencia Municipal está en transparencia desde el pasado mes de julio del 2022 y en éste se esclarece que fue contratado por la cantidad de 30 millones, mientras que los 4 millones 800 mil pesos restantes son el pago que se realiza como impuesto al gobierno federal.

Agrega que el espectáculo multidisciplinario ofrece una derrama económica para Chihuahua, en tanto que todo el equipo que trabaja en este proyecto es de la entidad, desde artistas hasta técnicos y personal de otras áreas como ingenieros, seguridad y staff.

“No estoy enojado, no me dejan trabajar, yo manejo un Jetta 2013 y vivo en casa de renta, qué me va a decir a mi Concha Landa o Joaquín Cosío, vamos comparando fortunas ni en Ocesa les pagan a los actores como lo estoy haciendo yo; respecto a David Lauer, quien funge como vocero de El Movimiento de Creadores, Artistas y Ciudadanía Vigilante de Chihuahua, creado recientemente y el cual lo ha criticado en diferentes medios, responde: yo vivo de mis clientes que son los que me contratan no del presupuesto público”.

Resalta que no tiene nada que demostrar, pues su experiencia lo avala, “tengo la satisfacción de haberle ganado una demanda a Disney, jueces y la Corte Suprema estuvieron a mi favor deberían estar orgullosos los chihuahuenses de que nos defendemos, de que les gané, en cuanto a los ataques de Giménez Cacho -dice-, ni siquiera sabe que Ciudad Juárez es diferente a la ciudad de Chihuahua, tampoco sabe el nombre real del espectáculo”.

Espino destaca que a lo largo de 30 años ha trabajado con diferentes sexenios: “Esto demuestra que soy apolítico, lo único que hago es trabajar nunca me he agachado con nadie y ¿por qué habría de hacerlo ahora?, todo es producto de la desinformación, quienes critican no saben de lo que están hablando, ofrecen información desactualizada, hablan del espectáculo de Nueva York y dan un presupuesto que fue de hace 20 años y aunado a esto, ni siquiera hacen la conversión a pesos mexicanos”.

