Luis María Bilbao, el faraón del canto

Uno de los famosos del bel canto es Luis María Bilbao, quien indica que su debut al mundo de la ópera fue cuando tenía 18 años en el Teatro de la Zarzuela en Madrid, donde surgió su oficio: el ser cantante, indicando, que el escenario es quien les da el dominio de la voz y quien desea seguir presente arriba del escenario para realizar lo que mejor sabe hacer, deleitar al público y estar preparado cuando surja la oportunidad.

El reconocido artista nació en Bilbao, España, durante cuatro años fungió como tenor principal de la Compañía Lírica Nacional de España, establecida en el Teatro de la Zarzuela, en Madrid, asimismo, fue becado en México por la Fundación Pablo Casals para perfeccionar una técnica avanzada en entrenamiento vocal. Cantó en la Compañía Nacional de Ópera de México al formar parte del elenco de Rigoletto y de La Traviata, ambas de Verdi; de Tosca y de La Bohème, de Puccini; Fausto de Gounod y Lucia di Lammermoor de Donizetti.

“La evolución de la ópera ha sido muy contradictoria, por una parte se valora de una manera excepcional por ciertas élites culturales y por otro lado no le dice nada al pueblo, es controversial, se necesita una cierta tradición, no cultura, sino la dicción para poder asistir a un teatro en una representación de ópera, de zarzuela o simplemente escuchar un buen concierto sinfónico, aunque es mucho más popular la ópera donde hay más ingredientes artísticos en ella, asimismo, en muchos países ya se rompió el tabú del elitismo, ya los teatros se llenan de todo tipo de gente, sobre todo en Italia, París, Francia y Estados Unidos, donde la juventud está ansiosa de verdades y quiere ver espectáculos donde no le den gato por liebre”, informó.

Fotos: Cortesía | Vicente Nieto

Fue miembro de la Ópera Nacional de Israel y del Teatro Nacional de Santo Domingo. Ha actuado en escenarios de México, como el Palacio de Bellas Artes, y en Estados Unidos, en el Carnegie Hall de Nueva York y otros en Texas y California. Se ha presentado ante personalidades como el príncipe Carlos del Reino Unido, la reina Noor de Jordania y el rey Hassan II de Marruecos. Pertenece al grupo Solistas Cantantes de Ópera del INBA.

Dio a conocer que todos los conciertos en los que ha participado han sido importantes, pero uno que le dejó una gran satisfacción fue en Salinas, California, el cual se titulaba “El Festival del Mariachi”, donde Bellas Artes le solicitó que hiciera acto de presencia: “Canté una romanza de ópera e interpreté una muy ranchera con el mariachi, ya que yo estaba representando a México ante un público que reaccionó excelente y me recibió cariñosamente”, dijo.

FRASE

“El futuro de este arte es halagüeño porque siempre habrá gente que quiera cantar ópera, siempre habrá gente que quiera escucharla y siempre habrá gente que la proteja”