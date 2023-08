Odín y Érika vienen con su obra “Veintidós, veintidós”

El actor Odín Dupeyrón y la actriz Érika Blenher se presentarán en Chihuahua el 5 de octubre, en el Teatro de los Héroes, con la obra “Veintidós, veintidós”, que toca el tema del suicidio, siendo una puesta en escena para mayores de 12 años y los boletos ya están disponibles en la plataforma Don Boletón, siendo sus costos, según información que parece en la página: Luneta $820.00, Balcón 1 $705.00 y Balcón 2 $585.00.

En este proyecto teatral Érika da vida al personaje de Verónica quien atraviesa por la que considera la peor crisis de su existencia, arrastrándola a tomar una drástica decisión, sin embargo, durante este duro proceso se encuentra con un singular personaje que se hace llamar ATT, quien a su vez la lleva a confrontar y entender que los mejores y peores momentos de su vida, son en realidad los que la hacen única y extraordinaria.

De tal modo que la lleva paso a paso a reconsiderar una resolución, que ya es definitiva, y es a través de este viaje por su vida donde descubre que las decisiones que ha tomado la han llevado a este punto.

Odín Dupeyrón

Con estudios de actuación en la Academia Andrés Soler, el reconocido actor, director y productor de teatro incursionó en el mundo de la televisión y realizó su debut en el programa 'Viverolandia' (1957); ha participado en diferentes programas cómicos como “Nadie es perfecto” (1994), así como en numerosas telenovelas como “El padre Gallo” y “La antorcha encendida”, pero fue en teatro donde se consolidó ya todo un actor y se ganó el reconocimiento a su calidad histriónica.

Entre las distinciones que ha obtenido fue el premio Emilio Brillas en 1983, el cual otorga la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro, como mejor actor de comedia, cuenta con una trayectoria extensa donde ha intervenido con gran éxito en más de 100 obras de teatro, al lado de muchos otros grandes actores.

Además es fundador y director general de Grupo Odin Dupeyron y Editorial Disidente; algunas de sus obras que destacan son: A vivir!, Octubre terminó hace mucho, Lucas, La indagación y Fuente Ovejuna.

Erika Blenher

Nació en la ciudad de Nueva York un 13 de octubre de 1981; a una corta edad, 10 años, asistió a un taller de actuación en su vecindario y desde entonces se ha dedicado a perseguir su sueño de convertirse en una actriz de éxito.





Durante los años de secundaria asistió a una escuela de artes escénicas conocida como The New York Conservatory for Dramatic Arts, allí tuvo la oportunidad de aprender todas las habilidades necesarias para convertirse en una destacada actriz. Durante su tiempo en la escuela, se especializó en técnicas de actuación, como el Method Acting, el Improvisation y el Character Development.

Una vez graduada, comenzó a trabajar en algunos personajes de televisión, comenzando con pequeños papeles, esto le dio la oportunidad de demostrar sus habilidades como actriz a una audiencia más grande, al poco tiempo también comenzó a laborar en algunas producciones teatrales menores.

Hoy en día sigue siendo una actriz muy activa, ha aparecido en muchas producciones de televisión y cine, por lo cual se ha convertido en una destacada actriz de televisión, recibiendo sus actuaciones elogios de los críticos y el público.