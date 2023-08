Ofrecerá Osuach concierto a los Beatles

El Teatro de la Ciudad será la sede del concierto “La música y las letras de Zarathustra a los Beatles”, que se desarrollará en punto de las 20:00 horas, por parte de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua (Osuach), la cual estará dirigida por el maestro David Pérez Olmedo.

Es de mencionar que el programa estará integrado de los siguientes temas: “Zaratustra”, “Egmont”, “Poema de Neruda”, “Soy desierto”, “In the hole of the mountain king”, “Recordando a The Beatles”, “Michelle”, “The Best of the Beatles”, “Hey Jude”, “The Beatles Medley”, y “Eleanor Rigby”, asimismo, habrá narradores que explicarán cada pieza.

Cabe destacar que el evento forma parte de los festejos por el LX aniversario de la Facultad de Filosofía.

Maestro David Pérez Olmedo

Es reconocido como uno de los jóvenes directores y compositores mexicanos más destacado por su versatilidad en la dirección de orquestas y bandas sinfónicas, así como de agrupaciones de música de cámara y ensambles de música contemporánea.

Ha dirigido la Orquesta Filarmónica de la UNAM, Jalisco, Orquesta Sinfónica de Extremadura (España), Xalapa, Aguascalientes, Puebla, Morelia, Fuerzas Armadas Mexicanas, Mexicana de las Artes, BUAP, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Washburn en Topeka, Carroll en Wisconsin, Orquesta Conductor´s Retreat at Medomak en Maine.

También se puede mencionar que ha estado al frente de la Orquesta Sinfónica y Ensamble de Percusiones del Conservatorio de Música del Estado de Puebla, Orquesta de Cámara de Xalapa, Orquesta de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de México, Orquesta Escuela Carlos Chávez, Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México, Banda Sinfónica y Coro de la Secretaría de Marina Armada de México, Banda Nacional de Conciertos de Cuba, Banda Sinfónica del Conservatorio de Tatui en Brazil, Orquesta de Alientos de Francois Paulista, Banda Sinfónica CECAMBA, Banda Sinfónica de la

Policía Federal, Banda Sinfónica de Guanajuato, Ensamble de Música Contemporánea de Educación Musical de Puebla, Dartmouth College Wind Ensemble entre otras. Ha dirigido a solistas de talla internacional tales como Jeffrey Biegel, Román Revueltas, Jesús Morales, Otto Sauter, Efrain Oscher y Domenico Nordio, esto sólo por mencionar parte de su extensa trayectoria.