Presentan “#Malditos16”, obra que busca dar mensaje sobre la prevención del suicidio

Los próximos días jueves 21, viernes 21 y sábado 22 de abril subirá a escena, en el foro cultural Teatro Bárbaro, la obra “Malditos16”, del autor Nando López, proyecto artístico que aborda la prevención del suicidio, siendo una buena opción para verla ya que el estado de Chihuahua, según el Inegi hasta septiembre del año pasado, es considerado con la tasa más alta en este problema social; la puesta en escena está a cargo de la compañía Anagrama Teatro.

“#Malditos16 emprende ese viaje hacia la identidad a través de las historias de: Ali, Dylan, Naima y Rober, cuatro jóvenes que se conocieron en el peor momento de su vida: justo después de querer quitársela. Todos ellos intentaron suicidarse cuando rondaban los 16 y ahora, a sus 30, el hospital donde estuvieron internados les propone colaborar en un taller con adolescentes en su misma situación”.

“Acuden con ganas de ser útiles y, a la vez, con miedo de que las grietas se abran y se liberen de nuevo los fantasmas. Monstruos cotidianos de los que apenas se habla. Vidas invisibles –de nosotros y las de ustedes–, que no protagonizan titulares ni ocupan espacio en los medios. Realidades que no existen porque no se nombran y que, sin embargo, todos comparten. Y es que, aunque nos empeñemos en negarlo, aquellos #malditos16 siguen viviendo bajo el adulto que fingimos ser”, expresaron los actores.

Finalizadas las funciones, los artistas, en compañía de especialistas en atención a la salud mental abren un diálogo con el público para realizar un conservatorio y generar un círculo de diálogo con los presentes, para generar la reflexión, así como para brindar números de ayuda y seguimiento a casos específicos de quien así lo requiera.

Los horarios de las funciones son los siguientes: jueves 20 y viernes 21 de abril será en punto de las ocho de la noche, en tanto que el sábado 22 de abril la presentación se llevará a cabo a las siete de la tarde, la venta de boletos está disponible en las taquillas del Foro Teatro Bárbaro, así como en la plataforma en línea de dicho centro cultural en (www.teatrobarbaro.com/malditos16).

El costo del boleto general es de $200.00, sin embargo, el jueves se tiene la promoción del “Todos al Teatro” por lo que ese día los accesos están en $50.00 y el viernes la promoción 2x1 por ser el “Día del Espectador”, mientras que el sábado el desembolso por el ticket permanecerá general.

Es de señalar que Anagrama Teatro aborda un teatro contemporáneo que abre la puerta a mostrar realidades y mejorar el tejido social por medio del arte teatral; en este caso los personajes son adolescentes que han soportado un dolor al límite y jóvenes que, años después, conviven con la experiencia de una vida difícil. A través de sus historias se busca que el público de hoy dirija su mirada hacia el adolescente que fueron y hacia quienes están alrededor para promover la empatía ante diversas problemáticas propias de su edad.

Luego de alrededor de 17 funciones, “#Malditos16” también se encuentra participando en un programa de impacto social en adolescentes en conjunto con la asociación civil Espacio Yoloh y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común donde desde noviembre pasado se trabaja un tamizaje en ocho escuelas secundarias de tres municipios del estado: Chihuahua, Aquiles Serdán y Cuauhtémoc con el cual se ha impactado a más de 800 jóvenes; finalmente se estará clausurando el programa el próximo cuatro de mayo en el Teatro de la Ciudad de la capital.