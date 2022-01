Productores de teatro redoblan esfuerzos en pandemia

Ahora con el cambio de semáforo a color naranja que significa que si puedes quedarte en casa, quédate; además de las actividades esenciales se permitirá que las empresas de actividades no esenciales trabajen con el 30% de su personal, siempre tomando en cuenta las medidas de higiene y prevención. Los espacios públicos se abren con aforo reducido, ante este resultado los productores de teatro dan su opinión al respecto sobre el tema y otros aspectos sobre este arte.

Luis Bizarro, productor y director

“Indudablemente este tiempo que vivimos profundizará lazos más estrechos entre las artes escénicas, la comunicación, las redes, la tecnología y sus herramientas, también con otras manifestaciones del arte como el cine, la música, las artes visuales, para dar lugar a experiencias creativas que crucen con más potencia disciplinas, lenguajes, estéticas y poéticas que se influencien entre sí.

Lo digital y sus herramientas en plataformas se quedan, con alcances de mayor amplitud de lo que teníamos sólo de manera presencial, hablando de la renovación de la escena o de los diálogos como conferencias, clases magistrales, mesas de discusión, intercambio de saberes, ensayos, etc.

Nosotros mismos como compañía lo hemos hecho ya en dos o tres proyectos, jugar con estas nuevas formas, buscando nuevos lenguajes a través de la lente como en “Una tempestad en cada casa” una adaptación de “La tempestad” de Shakespeare para pantallas o como “La joven Antígona se va a la guerra” del maestro Fuentes Mares, donde desafiamos al semáforo en rojo para regresar al espectador a la escena presencial, para poder mirarnos en un mismo espacio, entre las mismas energías aunque sin tocar la misma materia, para poder respirar juntos en un mismo lugar aunque no del mismo aire, además en las indicaciones de salud y sanidad tener todo bajo control.

Es muy difícil hablar de un teatro después de la pandemia puesto que desafortunadamente aún nos encontramos en ella, pasando de un color de semáforo a otro, de lo que sí nos daremos cuenta será de una nueva u otra evolución y que el teatro seguirá vivo como la vida misma”.

Érick Venzor, escritor, director y productor

“La principal forma de apoyar a los nuevos talentos es precisamente darles la oportunidad, me queda claro, porque lo he visto, que hay muchos jóvenes que les gustaría estar en un proyecto de teatro, pero como no tienen la experiencia, ni han estado en ningún montaje, pues no se les da la oportunidad, a menos que pasen por un taller de teatro y hagan sus ‘pininos’ y hasta que no los vea alguien y lo descubre es cuando los empiezan a jalar”, esa es la perspectiva de Érick para que las nuevas generaciones se involucren a esta rama del arte.

Margot Hernández, directora y actriz

El punto de vista de Margot sobre el talento local dice: “Claro que contamos con buen talento aquí en la ciudad, en el estado, pero como en todo y como siempre existió, existe y existirá preferencia y gustos, yo veo buen talento, buena calidad, pero no es valorado o nada más hay sectores donde son tomados en cuenta. Hace muchos años estaban muy marcados los grupos, los niveles, ahora estamos más abiertos a trabajar unos con otros, antes no se permitía que un actor de tal grupo por muy talentoso y creativo que fuera no lo invitaban a otros grupos, porque estaba muy cerrado todo eso, actualmente hay más fusión entre nosotros mismos”.