Regresa la obra teatral “El Ornitorrinco”

Debido al éxito y a la petición del público vuelve a escena la obra teatral ‘El Ornitorrinco’, de Humberto Robles, bajo la dirección de Ernesto Medina y con las actuaciones de: Ana Caro, Mauricio Torres, Alfredo Flores y Oswaldo Tarrés, quienes mostrarán sus dotes en la actuación en el Teatro Bárbaro, siendo las funciones el 10 y 11 de febrero a las 20:00 horas, el día 12 será a las 19:00 horas.

Este proyecto se lleva a cabo gracias al apoyo del Estímulo Fiscal para la Cultura y las Artes del Estado de Chihuahua y del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (Sacpc), asimismo, en esta ocasión estará de invitada la Compañía de Teatro Génesis.

En esta puesta en escena habrá sexo, mucho sexo, y risas, muchas también, pero el gran invitado en las tablas es la interrogante que muchos en algún momento han acariciado en la mente sin atreverse a verbalizarla o tal vez siquiera darle una segunda vuelta en la conciencia: ¿Qué pasaría si una relación sentimental y sexual se abre a un tercero?

Foto: Cortesía | Ernesto Medina

El texto no tiene desarrollo de línea anecdótica, sólo situaciones que no construyen ni desarrollan personajes, y se sostienen por el planteamiento de comportamientos, sin embargo, queda en el ámbito de la exposición porque no hay profundidad en los personajes ni consecuencia o repercusión de las acciones. El autor apela a sostener su propuesta con el prejuicio de su lector, si éste no lo tiene, poco hay en el texto. Sin embargo, deja un gran mensaje en el público.

DATO

Esta trama se estrenó por primera vez en el país hace 20 años, en una época cuando aún se consideraba muy controversial ‘desnudar’