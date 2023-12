Tenemos boletos gratis para Romeyno en Concierto en el Paraninfo

Este 12 de diciembre, a las 7 de la tarde, se llevará a cabo el evento recaudatorio “Romeyno en concierto” en el Paraninfo de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), evento donde se encuentra involucrado Rotary Chihuahua Emprende, y para los fieles lectores de El Heraldo de Chihuahua hay 2 cortesías dobles para que puedan disfrutar de este espectáculo donde la estrella es Romeyno Gutiérrez y su piano.

Lo único que tienes que hacer para ganarte una de las cortesías dobles es presentarte en la recepción de esta casa editora este martes 12, a partir de las 10:00 de la mañana, con un ejemplar impreso del día y automáticamente tendrás tu boleto para dos personas y puedas disfrutar del arte del pianista ralámuli internacional Romeyno Gutiérrez.

Si no llegas alcanzar un acceso gratis, puedes conseguir las entradas en Bordados Diana, que se ubica en la calle 31 y Aldama número 808, de igual manera, se puede hacer transferencia por medio de Bancomer, siendo la clabe 0121 5001 5034 9229 35, y en Oxxo 4152 3142 0562 7204, y puedes enviar el comprobante al correo rotaryemprende23@gmail.com, siendo el costo de $300.00.

Recuerda que al comprar un ticket estarás ayudando a 100 niños del internado de la Sierra Bacabureachi y al Programa de Empoderamiento de Niñas, y sobre el tema el artista habló con este medio de comunicación donde dio pormenores del concierto y sobre las satisfacciones que le ha dejado el poner su granito de arena con la sociedad con estos eventos con causa social.

“El concierto tendrá una hora de duración, el cual posiblemente se puede alargar un poco más, ya son 17 años de estar dando conciertos donde siempre llevo un programa mixto al público donde hay música ralámuli, siendo una parte interesante para los asistentes y para mí también ya que me da la oportunidad de describir la música de mi cultura que es tocada con violín y guitarra, sin embargo, yo lo he hecho a través del piano, y la otra parte es música clásica, académica lo que he ido aprendiendo en las diversas etapas de mi vida.

“Asimismo, cuando viajo fuera de México, también es el mismo programa que doy en cada concierto y pues es un gran orgullo poder hacerlo en diversas naciones y creo que es algo novedoso porque ¿en dónde van a encontrar música ralámuli en el piano?, aunque yo empecé a tocar este instrumento desde los 5 o 6 años, profesionalmente ya son 17 años.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“Entonces para mí el piano lo es todo, después de que tomé la decisión de que la música es parte de mi vida, ya que antes quería ser médico, ingeniero, maestro, pero en fin la música me ganó, es un miembro más de mi familia es lo más valioso que puedo tener después de mis hijos y mi familia, y para dar un concierto siempre es preferente darlo con un piano de cola.

“Por otro lado, cuando voy a mi tierra, donde siempre hay actividades comunitarias donde todo mundo aporta algo, a veces me dicen que yo no puedo trabajar, y les dijo ¡cómo que no, si soy igual que ustedes!, claro que me lo dicen por el respeto que me tienen, pero yo de igual forma me involucro en lo que hacen para tener esa convivencia, ya que me han preguntado ¿qué hago ahí? si ya he andado en tantos lugares, y pues agradezco a mi gente que me tenga gran cariño y respeto.

“También a los jóvenes les gusta mi música, ya que los que tienen celulares me han dicho que les pase mi repertorio para traerlos ellos en su equipo, y cuando estoy ensayando por supuesto que les envío fragmentos y videos, y cuando estoy en la sierra y me pongo a tocar el piano varios llegan donde estoy para escucharme, por lo cual espero en un futuro cercano haya una escuela en la sierra para que las nuevas generaciones de mi etnia puedan sacar sus dotes artísticos como lo hice yo, por lo cual tenemos contemplado fundar una institución.

“De igual manera muchas personas me han preguntado si he sido objeto de alguna discriminación, pero hasta la fecha nunca he tenido ninguna, al contrario siempre me han recibido maravillosamente en cada lugar que llego como Canadá, España, Italia, Roma, Alemania, Suiza, Holanda, Inglaterra, y por supuesto México, por lo cual he sido muy bendecido con la música, el público y mi carrera”, finalizó Romeyno Gutiérrez.

