“Tres Cabezas”, disfruta estas obras en El Rejón

El parque Tres Presas El Rejón te brinda paisajes espectaculares donde podrás observar la exposición “Tres Cabezas” de Javier Marín, que se conforma de esculturas monumentales hechas en bronce a la cera perdida y las cuales invitan a la reflexión acerca de lo cíclico y perecedero de las ideas, que, “no obstante, llegan a ser aquello en lo que nos apoyamos o que, incluso, rige nuestra existencia”, dice Marín.

“Cabeza Vainilla, Cabeza Córdoba y Cabeza Chiapas” han sido previamente expuestas en Puebla, Michoacán, San Luis Potosí, Aguascalientes, Ciudad de México, Yucatán, Luxemburgo, Vancouver y ahora llegaron hasta nuestra ciudad a través de la “Fundación Javier Marín” y a su directora Estefanía Ángeles, para quedarse del 4 de febrero al 31 de agosto del 2021.

El artista mexicano, nacido en Uruapan Michoacán (1962), tiene una trayectoria activa que rebasa los 30 años, Javier Marín ha expuesto de manera individual en más de 90 ocasiones y ha participado en más de 200 muestras colectivas en México, Estados Unidos y Canadá, así como en varios países de Centroamérica, Sudamérica, Asia y Europa.

Foto: Facebook @JavierMarinEscultor

Su trabajo gira en torno al ser humano integral, valiéndose del análisis del proceso creativo a partir de la construcción y la de-construcción de las formas tridimensionales. Tomando la escultura y ahora incluyendo el dibujo y la fotografía como disciplinas centrales.

Foto: Facebook @JavierMarinEscultor

Algunas de sus muestras se han llevado a cabo en espacios como Place du Louvre, en París (2018); The San Diego Museum of Art en California (2018); el MUDEC Museo delle Culture en Milán (2018); la Pinacoteca Comunale Casa Rusca, en Locarno, Suiza (2016); el Museo d’Arte Contemporanea Roma Testaccio, en Roma (2013-2014); Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, en Bruselas (2010); el Museo di Palazzo Reale, en Milán (2008-2009); el Bass Museum of Art, en Miami Beach (2006-2007); el Museo Colonial y el Museo Santa Clara, ambos en Bogotá (2006), sólo por mencionar algunos lugares.

FRASE:

“Me encanta el diálogo que a través de mi trabajo puedo establecer con el que lo ve, me gusta muchísimo. Y la gente misma entre ella y entre sus propios entornos cotidianos”