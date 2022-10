Triunfa el cantante Álex González en Estados Unidos; realizará gira en febrero

El cantante de norteño-banda Alejandro González Aguirre dio a conocer dos temas nuevos, en el género corrido, que se encuentran ya en YouTube “Yo soy de Jalisco” y “Porte distinto”, los cuales ya cuentan con miles de reproducciones, anotándose así otro éxito más en su carrera el chihuahuense.

Cuenta con 5 años de trayectoria profesionalmente, pero su gusto por la música nace desde que tenía 8 años de edad, y toca varios instrumentos desde los 13 años, como la guitarra, bajo, batería y se está enfocando hoy en día en el piano.

Su voz ha salido solicitada en diversos lugares del estado, así como en: Zacatecas, Guadalajara, Juárez, Hermosillo, varias ciudades de Estados Unidos donde ya tienen una gira programada, iniciando en febrero próximo.

Cultura Presentarán Érik Medrano y Melanie Márquez su show acústico en el Sinatra Canta-Bar

“Yo soy el compositor de mis propios temas los cuales ya pueden escuchar en Spotify, iTunes y me pueden encontrar como Alex Goz; aparte de los temas que estoy promocionando también encontrarán los títulos: Dicen, Mis caricias, Puro don Julio, No fue así, El humilde, entre otras más”, indicó el cantautor.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Su fuente de inspiración dio a conocer que le llega de momento, y hasta puede escribir una melodía en 5 minutos, también, dice, su musa a veces es su familia, “me encuentro muy satisfecho hasta este momento con lo que he logrado, ya que el firmar con una compañía fue tardado y difícil, pero lo logré, tuve una reunión en Las Vegas hace 5 años y esta es mi fuente de ingresos”, expresó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Mi familia me apoyó desde el principio, sabían que desde chico me fascinaba este arte de cantar, entonces al finalizar mi carrera en Psicología, me decidí mil veces por la música, dejé mi ciudad natal, Chihuahua, para probar suerte en otros lugares y gracias a Dios lo logré, voy llegando de Estados Unidos, que es donde me conocen más que aquí”, afirmó.

Unas de las melodías con el que lo identifican es “El humilde”, que tiene casi 650 mil vistas en la plataforma de YouTube, así como “Dicen”, y ésta cuenta con 244 mil reproducciones, de las cuales, afirma, sin las únicas melodías que hablan de él.

Si deseas saber más de este cantautor chihuahuense síguelo en sus redes sociales: Facebook como Alex Goz, Instagram alexgoz_oficial y en YouTube