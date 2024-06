¡Un gran clásico! OFECh brinda con éxito el concierto “La 9na Sinfonía de Beethoven”

Con gran éxito y aforo se llevó a cabo el concierto “La 9na Sinfonía de Beethoven” en el Colegio Everest donde los asistentes disfrutaron de las voces de los solistas: Yamel Domort, soprano; Juan Carlos Heredia, barítono; Carlos Velázquez, tenor; Gabriela Flores, mezzosoprano, y por supuesto de la Asociación Filarmónica de Chihuahua, la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua, el Coro del Conservatorio de Música, y el Coro Gradus Ad Parnassum, todos ellos dirigidos magistralmente por el maestro y director Iván del Prado.

Desde temprana hora empezó a llegar el público al instituto que cuenta con las condiciones necesarias para ofrecer este tipo de espectáculo, y que de nuevo lo hará el día de mañana, a la misma hora; los amantes de este género musical quedaron satisfechos por la calidad que se ofreció en este evento donde los músicos y cantantes presentaron un musical del compositor alemán Beethoven, quien dejó una herencia artística a través de sus creaciones como: sinfonías, sonatas, lied, arias de concierto, música de cámara, misas y una ópera.

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

El programa se conformó por: 1. Allegro ma non troppo, un poco maestoso (D menor). 2. Scherzo. Molto vivace (D menor) - Presto (D mayor). 3. Adagio molto e cantabile (B♭ mayor), 4. Presto (D menor) - Allegro assai (D mayor); Allegro molto assai (Alla marcia) (B♭ mayor); Andante maestoso (G mayor) - Adagio ma non troppo, ma divoto (G menor), Allegro energico, sempre ben marcato - Allegro ma non tanto - Pressitissmo (D mayor).

Los presentes estuvieron aplaudiendo cada uno de los números en que se dividió el espectáculo, donde el propósito de los organizadores era que cada persona en el recinto saliera satisfecha, logrando su objetivo, donde incluso algunas dijeron que volverían de nuevo mañana.

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

De igual manera se llevó a cabo un pequeño protocolo donde se habló a grandes rasgos de los 30 años de la OFECh donde estuvieron presentes exintegrantes de la orquesta, autoridades y se entregó un reconocimiento a dos integrantes de la OFECh por sus 30 años de trayectoria.

Antes de iniciar el show, el barítono Carlos Heredia expresó: “Para ofrecer un concierto como el que se merecen los chihuahuenses realizamos algunos ensayos previos, y por supuesto deseamos llenos en ambas funciones, queremos que la gente se vaya involucrando más la orquesta, la música clásica, y eso es uno de los intereses primordiales de los músicos.

“Otro motivo de este número musical es parte de los 200 años de la 9na Sinfonía de Beethoven, la primera sinfonía coral donde se incluye un coro, siendo un parteaguas en la música clásica, y también el evento es parte de los 30 años que cumple la OFECh en este 2024, entonces utilizamos este recurso de este compositor para celebrar las tres décadas de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua”, señaló Carlos Heredia.

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

Por otro lado, Belem Villalobos, gerente de la OFECh, sobre esta celebración del aniversario de la orquesta indicó: “Representa mucho trabajo, picar piedra, el arte y la cultura es siempre estar trabajando para poder llegar a más gente y hacer que no se pierda el interés por la música y cultura, y por supuesto la satisfacción de continuar con este legado que inició en 1994, donde apostaron por nosotros empresarios, los gobiernos y aquí seguimos manteniéndolo, reformándolo cada vez mejor y pues esta 9na de Beethoven es un festejo de todo este trabajo”, indicó la gerente de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua.