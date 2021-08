Viernes y sábado; disfruta de taller de canto cardenche

Este viernes 27, a las 20:00 horas y sábado 28 a las 11:00, se llevará a cabo el segundo taller de canto presencial “Semilleros del cardenche”, con la ayuda del Fonca (Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales), el primero tendrá lugar en el restaurante Macuili, ubicado en calle Cuarta #803, colonia Centro; el segundo se llevará a cabo en la Plaza Cultural Los Laureles, en avenida Universidad s/n esquina con División del Norte, colonia Magisterial Universidad.

El canto cardenche es un género de la música folclórica de México basado en la composición e interpretación de canciones únicamente interpretadas con la voz, sin instrumentos musicales a manera apoyo rítmico-armónico como sucede con casi todo el resto de la música folclórica mexicana.

Se realiza tradicionalmente por campesinos de las poblaciones de Sapioriz, Durango, en la Comarca Lagunera aunque parece que el único lugar donde se conserva viva la tradición es en el ejido Sapioriz. Su nombre proviene de una cactácea que al penetrar en la piel es muy dolorosa y que lastima mucho más al intentar extraerla por tener filamentos pequeños que se abren al sacarla; la metáfora se debe a que las canciones cardenches son compuestas e interpretadas con dramatismo y están llenas de melancolía y se refieren mucho a la temática del “mal de amores”.

Rafael Pi, quien participará en este evento y quien es de la Ciudad de México, pero radicado desde hace 15 años en esta capital, trabaja en el Departamento de Biblioteca y Junta de Lectura de la Secretaría de Cultura, “la música cardenche me ha absorbido y llevo aproximadamente en este canto como 25 años, la primera vez que lo escuché fue en la Radio Universidad de la UNAM y Radio Educación de la SEP, cuando vivía en la CDMX, me fui adentrando e investigando, me trasladé al lugar donde estaban los primeros cantadores de aquel tiempo, y ahora que estoy en esta ciudad realizamos talleres donde la gente puede ir a participar y me puede contactar para más información a 614 408 9929.

Si deseas escuchar esta peculiar música el costo es de $150 por evento, la inscripción para tener acceso es vía WhatsApp al (871) 220 4442 donde quedará registrado tu pago para que ingreses a cualquiera de los dos recintos que sea de tu preferencia.

